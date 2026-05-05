Δραματική τροπή παίρνει η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου, όπου άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε έναν νεαρό οδηγό.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το neakriti πρόκειται για βεντέτα.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ο δράστης αρχικά εμβόλισε το όχημα του νεαρού και στη συνέχεια ακολούθησε η συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας έπεσαν πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο 20χρονος, που σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δέχτηκε πολλαπλά τραύματα, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, καθώς παρουσιάστηκε μόνος του στο αστυνομικό τμήμα λίγο μετά το περιστατικό.

Αρχικά, είχε διαφύγει με μαύρο αυτοκίνητο μάρκας Peugeot, κινούμενος από την Αμμουδάρα προς το Ηράκλειο, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο εμπλέκονται δύο άτομα, με τον έναν να είναι άνδρας μεγαλύτερης ηλικίας, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας παιδιού που είχε χάσει τη ζωή του στο παρελθόν.

Οι ακριβείς συνθήκες του αιματηρού περιστατικού διερευνώνται, ενώ στο σημείο επικράτησε ένταση και αναστάτωση, με ισχυρή αστυνομική παρουσία από την πρώτη στιγμή.