Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 18 τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση φορτηγού με επιβατικό τρένο στη δυτική Πολωνία, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

Katastrofa kolejowa w Rogoźnie. Po uderzeniu w ciężarówkę pociąg KW wykolejony leży na boku, i prawdopodobnie doszło do pożaru. W drodze 3 śmigłowce LPR, 5 karetek. Straż pożarna z Poznania. pic.twitter.com/kjWORGrubl — poznan_moment (@poznan_moment) May 25, 2026

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła doszło do poważnego wypadku. TIR najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów.… pic.twitter.com/aBhyHHq4df — Dariusz Klimczak (@DariuszKlimczak) May 25, 2026

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε.

Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.