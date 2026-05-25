Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμη 18 τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση φορτηγού με επιβατικό τρένο στη δυτική Πολωνία, σύμφωνα με το πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων (PAP).

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Γκαρμπάτκα, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια του Πόζναν.

«Το φορτηγό δεν φρέναρε πριν από την ισόπεδη (σιδηροδρομική) διάβαση και συγκρούστηκε με τη διερχόμενη αμαξοστοιχία», ανέφερε ο πολωνός υπουργός Υποδομών Ντάριους Κλίμτσακ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι το φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες και ο οδηγός του σκοτώθηκε.

Αρκετά βαγόνια της αμαξοστοιχίας εκτροχιάστηκαν και 18 επιβάτες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.