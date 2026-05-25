Συνέντευξη με πολιτικό βάθος και αιχμές έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας, αγγίζοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την εσωτερική πολιτική σκηνή μέχρι την εξωτερική πολιτική και τις διεργασίες στο κομματικό σκηνικό.

Η εικόνα του Τσίπρα και το πολιτικό rebranding

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συζήτηση γύρω από το υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ουσιαστικό ιδεολογικό βάθος, αλλά περιορίζεται σε επικοινωνιακές κινήσεις. Κατά τον ίδιο, πρόκειται για προσπάθεια ανανέωσης εικόνας χωρίς πραγματική αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

Με σκωπτική διάθεση αναφέρθηκε και στα χρώματα που χρησιμοποιεί ο πρώην πρωθυπουργός, λέγοντας ότι στην περίοδο διακυβέρνησής του «δεν επέλεξε τον Ινιέστα και τον Τσάβι και πολιτεύτηκε με… Πολάκη και Κωνσταντοπούλου».

Παρέμβαση για νέες πολιτικές κινήσεις και πρόσωπα

Αναφερόμενος στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος «Ελπίδα για τη δημοκρατία» που παρουσίασε η Mαρία Καρυστιανού, τη συνέδεσε με εικόνες και πολιτικό κλίμα που θυμίζουν την περίοδο της πάνω και κάτω πλατείας.

Παράλληλα, σχολίασε το ενδεχόμενο πολιτικής κίνησης από τον Aντώνη Σαμαρά, τονίζοντας πως η σχέση του πρώην πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να επανέλθει απλά με μια τηλεφωνική επικοινωνία.

Υπενθύμισε επίσης ότι «Ο Σαμαράς δεν διεγράφη από επιλογή – Δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον υπουργό εξωτερικών υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.»

Μήνυμα προς την Τουρκία και θέση για τα ελληνοτουρκικά

Ο Παύλος Μαρινάκης έστειλε σαφές μήνυμα αποτροπής προς την Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά ενδεχόμενες μονομερείς ενέργειες όπως η θεσμοθέτηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας».

Τόνισε ότι η χώρα επιλέγει τον διάλογο, όμως αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση σε ζητήματα κυριαρχίας ή κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπογράμμισε επίσης ότι η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται σε πράξεις και όχι σε ρητορικά σχήματα, αναφερόμενος σε συμφωνίες και πρωτοβουλίες όπως η ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.

Για το σενάριο έντασης το καλοκαίρι και πιθανές τουρκικές κινήσεις, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αντιδρά σε φήμες αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας πως οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα και η Ελλάδα δεν θα παραμείνει αδρανής.

Παράλληλα σημείωσε ότι η χώρα έχει περάσει από μια περίοδο ρητορικών υπερβολών και σήμερα επιδιώκει μετρήσιμα αποτελέσματα και ενίσχυση της ισχύος της.

Για τη διαγραφή Σαμαρά και τις εσωκομματικές ισορροπίες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση Σαμαρά, εξηγώντας ότι η διαγραφή του δεν ήταν προϊόν προσωπικής επιλογής του πρωθυπουργού αλλά συνέπεια συγκεκριμένων δημόσιων τοποθετήσεων.

Όπως είπε, η απόφαση προέκυψε μετά από σειρά δηλώσεων και μια συνέντευξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της παράταξης. Τόνισε ότι ακόμη και μετά τη διαγραφή υπήρξε άνοιγμα επιστροφής προς τον πρώην πρωθυπουργό.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι τέτοιες κινήσεις κρίνονται τελικά από τους πολίτες στην κάλπη και υπενθύμισε ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει αντίστοιχες προσπάθειες με περιορισμένα εκλογικά αποτελέσματα.

Κόμματα προσώπων και πολιτική φυσιογνωμία

Ο ίδιος διαχώρισε τα κόμματα που βασίζονται σε ένα πρόσωπο από εκείνα που έχουν ιδεολογική και συλλογική δομή, εντάσσοντας σε αυτή τη συζήτηση και τα σενάρια για νέα πολιτικά εγχειρήματα από γνωστά πρόσωπα.

Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία, στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς, δεν λειτουργεί ως μονοπρόσωπο σχήμα αλλά ως οργανισμός με ιστορική και ιδεολογική συνέχεια.

Υπογράμμισε επίσης ότι οι πολιτικές επιλογές πρέπει να απαντούν στα πραγματικά προβλήματα και όχι να υποκαθίστανται από προσωπικές φιλοδοξίες ή συγκυριακές κινήσεις.

Σταθερότητα, πρόγραμμα και επόμενη μέρα για τη ΝΔ

Αναφερόμενος στο κυβερνητικό έργο, σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία εξελέγη με συγκεκριμένο πρόγραμμα και ότι η αξιολόγηση της κυβέρνησης θα γίνει με βάση την εφαρμογή του.

Εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για τις επόμενες εκλογές, τονίζοντας ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα και τη συνέπεια της κυβέρνησης και όχι από επικοινωνιακές κινήσεις.

Παράλληλα σημείωσε ότι η πολιτική κρίση των πολιτών θα βασιστεί στο κατά πόσο οι δεσμεύσεις μετατράπηκαν σε πράξη και στο αν υπήρξε πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα.

Τοποθέτηση για το κόμμα Καρυστιανού και τον αντισυστημισμό

Για την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τη Mαρία Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν μπορεί να αξιολογηθεί κάτι που δεν έχει ακόμη συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα.

Συνέδεσε πάντως το κλίμα που διαμορφώνεται με περιόδους έντονου αντισυστημισμού, κάνοντας αναφορά σε εμπειρίες του παρελθόντος και στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής των πλατειών.

Υποστήριξε ότι η ιστορία έχει δείξει πως πολιτικά σχήματα που βασίστηκαν αποκλειστικά σε συνθήματα ή οργή των πολιτών δεν είχαν μακροπρόθεσμη επιτυχία, χωρίς ωστόσο να προδικάζει την πορεία του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Η τοποθέτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο αφήγημα

Σχολιάζοντας το πολιτικό rebranding του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι πρόκειται περισσότερο για αλλαγή εικόνας παρά για αλλαγή πολιτικής ουσίας.

Τόνισε ότι οι επιλογές της προηγούμενης διακυβέρνησης παραμένουν κεντρικό σημείο αξιολόγησης, αναφερόμενος σε πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τότε και σήμερα επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση.

Επεσήμανε ότι η πολιτική ευθύνη δεν αλλάζει ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο και ότι οι πολίτες έχουν ήδη κρίνει την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικαστική διερεύνηση

Αναφερόμενος στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε στοιχεία που σχετίζονται με τη δικαστική διερεύνηση και τις διαφορετικές εκτιμήσεις που έχουν κατατεθεί.

Υποστήριξε ότι προκύπτουν νέα δεδομένα κατά τη διάρκεια της έρευνας και ότι η αντιπολίτευση συχνά προτρέχει σε συμπεράσματα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιμένει στη θεσμική οδό και στην αναμονή των αποφάσεων της Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με βάση αποδεδειγμένα στοιχεία.

Για την επιστολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στη συζήτηση γύρω από την επιστολή της Ευρωπαίας εισαγγελέως προς την Κομισιόν, λέγοντας ότι έχει υπάρξει σύγχυση γύρω από το περιεχόμενό της.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει λάβει θετικές αξιολογήσεις για την πρόοδο στο κράτος δικαίου και ότι η εικόνα που παρουσιάζεται από ορισμένες πλευρές δεν ανταποκρίνεται στα συνολικά δεδομένα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Εξήγησε επίσης ότι αλλαγές στη διαδικασία ανάκρισης δεν συνιστούν αποδυνάμωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά οργανωτική προσαρμογή για ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Κατέληξε ότι, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν προκύπτει ζήτημα κινδύνου για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.