Συγκλονισμένη είναι η Κρήτη από τη δολοφονία ενός 21χρονου από τον 54χρονο που τον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο το 2023. Οι πυροβολισμοί έπεσαν στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας και οι φόβοι για το ξέσπασμα νέας βεντέτας στο νησί είναι έντονοι.

Ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη 6/5, ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη. Χθες παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου και ομολόγησε ότι δολοφόνησε τον 21χρονο.

Ο πατέρας ομολόγησε πως είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε, μόλις τον είδε σε έναν κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε τον δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Προσπάθησε να μπει σε χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο, γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Φωτογραφία του Newsbeast από το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης

Το τροχαίο το 2023 και ο θάνατος του 17χρονου γιου

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και ο 21χρονος, το θύμα δηλαδή της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα.

Αρχικά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί υπεύθυνο τον φίλο του γιου του, δηλαδή αυτόν που οδηγούσε.

Το περιστατικό που έγινε έναν χρόνο μετά το δυστύχημα

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews, υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε έναν χρόνο αργότερα, το 2024. Τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ αυτή επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους. Ήταν μία πολύ άγρια δολοφονία, ένα πολύ άγριο έγκλημα με θύμα τον 21χρονο και αναμένεται το τι θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή ο 54χρονος καθ’ ομολογία δράστης.