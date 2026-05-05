Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλούν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο σημείο της εν ψυχρώ εκτέλεσης του 20χρονου στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης με τη μητέρα του να καταρρέει αντικρίζοντας το παιδί της νεκρό στο οδόστρωμα.

Η τραγωδία ξεδιπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Μόλις έμαθε τα τραγικά νέα, η μητέρα έσπευσε στο σημείο, χωρίς να μπορεί να φανταστεί τι θα αντικρίσει. Εκεί βρέθηκε μπροστά στο πιο σκληρό θέαμα: το παιδί της να κείτεται χωρίς ζωή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές που δύσκολα μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια. Η μητέρα, σε κατάσταση σοκ, ξέσπασε σε σπαρακτικές κραυγές, αγκαλιάζοντας το άψυχο σώμα του γιου της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 54χρονος εντόπισε τον 21χρονο και προκάλεσε σκόπιμα τροχαία σύγκρουση με το όχημά του, προκειμένου να τον ακινητοποιήσει.

Αμέσως μετά, και οι δύο βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο ο δράστης τον καταδίωξε και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 54χρονος πυροβόλησε τέσσερις φορές τον 21χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα στη μέση του δρόμου.

Το περιστατικό συνδέεται, σύμφωνα με τις Αρχές, με τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί πριν από τρία χρόνια, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου, ο οποίος ήταν συνοδηγός.

Ο δράστης φέρεται να πίστευε ότι ο 21χρονος έφερε ευθύνη για το δυστύχημα, γεγονός που – όπως εκτιμάται – όπλισε το χέρι του.