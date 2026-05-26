Οι Πανελλαδικές εξετάσεις είναι μία από τις πιο απαιτητικές και ψυχοφθόρες περιόδους για χιλιάδες εφήβους και τις οικογένειές τους. Στο νέο vidcast «Από το Α ως το Ω3» του Newsbeast, η ψυχολόγος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ελένη Ηλιοπούλου, μιλά για το πώς το άγχος των εξετάσεων επηρεάζει την ψυχική υγεία των μαθητών και ποιοι τρόποι μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά στη διαχείρισή του.

Στη συζήτηση αναλύονται οι καθημερινές συνήθειες που ενισχύουν την ψυχική ισορροπία των μαθητών, η σημασία του ύπνου, της σωστής διατροφής και των διαλειμμάτων, αλλά και τα πιο συχνά λάθη που κάνουν έφηβοι και γονείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Παράλληλα, εξετάζεται ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας, των φίλων και του σχολικού περιβάλλοντος στη δημιουργία ψυχικής ανθεκτικότητας.

Η κα Ηλιοπούλου εξηγεί γιατί η αποτυχία δεν καθορίζει την αξία ενός παιδιού, πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε σημάδια ψυχικής πίεσης στους εφήβους και πότε χρειάζεται επαγγελματική υποστήριξη. Παρουσιάζει επίσης τις δράσεις και τα προγράμματα ψυχικής υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Ένα επεισόδιο γεμάτο χρήσιμες συμβουλές, ενσυναίσθηση και ουσιαστικά μηνύματα για κάθε οικογένεια που βιώνει την πίεση των εξετάσεων.

