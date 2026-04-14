Στους περισσότερους πολέμους, οι πιο σκληρές μάχες δίνονται λίγο πριν την οριστική κατάπαυση του πυρός. Αυτό ακριβώς συνέβη και στον πόλεμο της Κορέας, όπου οι Έλληνες στρατιώτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μία από τις πιο δραματικές δοκιμασίες τους, υπερασπιζόμενοι το στρατηγικής σημασίας ύψωμα «Χάρι» τον Ιούνιο του 1953, λίγες μόλις εβδομάδες πριν την υπογραφή της εκεχειρίας.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast «Ιστορίες της Ιστορίας», ο δημοσιογράφος και ιστορικός Γεώργιος Σαρρής παρουσιάζει τη συγκλονιστική μάχη που έδωσε το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα σε ένα αφιλόξενο πεδίο, όπου κείτονταν ήδη νεκροί αρκετοί Αμερικανοί στρατιώτες. Μέσα σε συνθήκες απόλυτης καταστροφής, χωρίς επαρκή οχύρωση και με τον εχθρό να υπερτερεί αριθμητικά, οι Έλληνες στρατιώτες κλήθηκαν να κρατήσουν μια θέση – «κλειδί» για την έκβαση των επιχειρήσεων στην περιοχή.

Το επεισόδιο καταγράφει λεπτό προς λεπτό τις επιθέσεις των κινεζικών δυνάμεων, τη σθεναρή άμυνα του 3ου Λόχου Πεζικού και τη δραματική κορύφωση των συγκρούσεων μέσα σε μια «κόλαση» πυρών, φωτοβολίδων και εκρήξεων. Παρά την πίεση και την ένταση, οι Έλληνες όχι μόνο άντεξαν, αλλά πέρασαν και στην αντεπίθεση, διατηρώντας το ύψωμα και πετυχαίνοντας μια νίκη με δυσανάλογα μικρές απώλειες.

Παράλληλα, αναλύεται το ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής στον πόλεμο της Κορέας: οι πολιτικές σκοπιμότητες της εποχής, η επιδίωξη ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και η απόφαση αποστολής στρατιωτικής δύναμης σε μια τόσο μακρινή σύγκρουση. Μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες, φωτίζεται η πορεία περίπου 4.700 Ελλήνων που υπηρέτησαν στην κορεατική χερσόνησο, καθώς και οι θυσίες τους. Ακούστε το άκρως ενδιαφέρον επεισόδιο που αναδεικνύει μια λιγότερο γνωστή μεν, αλλά εξαιρετικά σημαντική σελίδα της σύγχρονης ελληνικής στρατιωτικής ιστορίας.