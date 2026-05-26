Στο ερυθρόλευκο μεταγραφικό προσκήνιο έρχεται μία γνώριμη μεταγραφική υπόθεση. Ο λόγος για τον Μπράιαν Χιλ, έναν ποδοσφαιριστή που απασχόλησε επανειλημμένα τον Ολυμπιακό τα προηγούμενα χρόνια και αποτελεί διαχρονικά μία από τις επιλογές που εκτιμά ιδιαίτερα ο Μεντιλίμπαρ.

Οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν επιχειρήσει δύο φορές στο παρελθόν να τον αποκτήσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς ο 25χρονος ακραίος επιθετικός προτιμούσε διαφορετικές επιλογές για τη συνέχιση της καριέρας του. Ακόμη και το περασμένο καλοκαίρι, όταν ο ίδιος επικοινώνησε με τον τεχνικό του Ολυμπιακού, κατέληξε τελικά στην επιστροφή του στην Τζιρόνα.

Τα δεδομένα, πάντως, φαίνεται πως αλλάζουν μετά τον υποβιβασμό της ισπανικής ομάδας στη LaLiga 2. Στην Ισπανία θεωρούν σχεδόν βέβαιη την αποχώρησή του από τον σύλλογο, γεγονός που επαναφέρει το όνομά του στις μεταγραφικές λίστες του Ολυμπιακού. Παρά το διαρκές ενδιαφέρον του Μεντιλίμπαρ, η υπόθεση εξακολουθεί να συνοδεύεται από αρκετά ερωτήματα, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το πότε θα ξεκαθαρίσει το μέλλον του παίκτη όσο και το αν ο ίδιος είναι πλέον έτοιμος να αποδεχθεί την προοπτική μετακόμισης στην Ελλάδα.

Στον Πειραιά, πάντως, δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ουσιαστική κίνηση εάν προηγουμένως δεν ξεκαθαρίσουν πλήρως οι προθέσεις του ποδοσφαιριστή και οι συνθήκες αποχώρησής του από την Τζιρόνα. Παρ’ όλα αυτά, το όνομα του Μπράιαν Χιλ βρίσκεται ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων και παραμένει μία περίπτωση που παρακολουθείται στενά ενόψει των εξελίξεων του καλοκαιριού.