Ο Ηρακλής συνεχίζει να ενισχύει τη διοικητική και οργανωτική του δομή ενόψει της επιστροφής του στη Super League, προχωρώντας σε κινήσεις που αποσκοπούν στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τις αυξημένες απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά την τοποθέτηση του Άγγελου Μπασινά στη θέση του αθλητικού διευθυντή, η ΠΑΕ ανακοίνωσε και την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος από το πρωί της Τρίτης (26/05) αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός διαθέτει πολυετή εμπειρία στο ποδόσφαιρο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και από διοικητικές και οργανωτικές θέσεις που κατείχε μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του διαδρομής. Η παρουσία του στον χώρο συνοδεύεται από σημαντικές παραστάσεις και γνώση διαφορετικών πτυχών του αθλήματος.

Παράλληλα, πρόκειται για ένα πρόσωπο που γνωρίζει ήδη τον σύλλογο, καθώς στο παρελθόν είχε εργαστεί στον Ηρακλή ως προπονητής για μικρό χρονικό διάστημα, αποκτώντας άμεση εικόνα της λειτουργίας και του περιβάλλοντος της ομάδας.

Μέχρι πρόσφατα, ο Αμανατίδης δραστηριοποιούνταν στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ως σκάουτ, με κύρια περιοχή ευθύνης τη Γερμανία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής

“Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Τεχνικού Διευθυντή της ομάδας μας.

Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στις VfB Stuttgart, Greuther Fürth, Kaiserslautern και Eintracht Frankfurt, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας.

Ιωάννη, καλώς ήρθες στον ΗΡΑΚΛΗ!”.