Με ολοένα υψηλότερες ταχύτητες κινείται η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα, καθώς η ζήτηση από το εξωτερικό συνεχίζει να τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών, ειδικά στις νεόδμητες κατοικίες και στις βίλες υψηλών προδιαγραφών.

Το φετινό πρώτο τετράμηνο επιβεβαιώνει ότι η ελληνική αγορά παραμένει στο «ραντάρ» ξένων αγοραστών από τη Βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίοι αναζητούν σύγχρονα ακίνητα κοντά στη θάλασσα, με πισίνα, ενεργειακή απόδοση και δυνατότητα επενδυτικής αξιοποίησης.

Σύμφωνα με έρευνα της Elxis – At Home In Greece, οι τιμές στις εξοχικές κατοικίες αυξήθηκαν κατά 10,8% στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πλέον στα 3.398 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, από 3.067 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφεται στις νέες κατασκευές, εκεί όπου η ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Οι κατοικίες που πωλούνται «από τα σχέδια» συνεχίζουν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς οι αγοραστές επιδιώκουν πιο σύγχρονες κατοικίες με καλύτερες ενεργειακές προδιαγραφές, μεγάλους εξωτερικούς χώρους και δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι η μέση αξία των συμβολαίων για νεόδμητες εξοχικές κατοικίες αυξήθηκε κατά 12,5%, αγγίζοντας πλέον τις 507.427 ευρώ. Αντίστοιχα, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό αυξήθηκε κατά 12%, φτάνοντας τα 4.245 ευρώ από 3.790 ευρώ πέρσι.

Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Γαβριηλίδης, οι ξένοι αγοραστές συνεχίζουν να στρέφονται κυρίως σε κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, παρά την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και των τελικών τιμών.

Η εικόνα στις παλαιότερες κατοικίες είναι πιο σύνθετη. Αν και η τιμή ανά τετραγωνικό συνεχίζει να αυξάνεται, η συνολική αξία των αγοραπωλησιών υποχωρεί, κάτι που δείχνει ότι αρκετοί αγοραστές στρέφονται πλέον σε μικρότερα ακίνητα ή σε κατοικίες χαμηλότερου συνολικού κόστους.

Συγκεκριμένα, η μέση τιμή πώλησης υφιστάμενων κατοικιών μειώθηκε κατά 13,3%, διαμορφούμενη στις 251.667 ευρώ από 290.167 ευρώ πέρσι. Ωστόσο, η τιμή ανά τετραγωνικό αυξήθηκε κατά 8,9%, φτάνοντας τα 2.550 ευρώ από 2.342 ευρώ.

Η τάση αυτή δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, αλλά οι αγοραστές προσπαθούν να συγκρατήσουν το συνολικό ύψος της επένδυσης, επιλέγοντας μικρότερα ακίνητα χωρίς όμως να αποδέχονται υποβάθμιση στην ποιότητα ή στην τοποθεσία.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παραμένει η Κρήτη, η οποία συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για αγορά εξοχικής κατοικίας από ξένους επενδυτές και ιδιώτες.

Με βάση πραγματικά στοιχεία αγοραπωλησιών, η μέση τιμή κατοικίας στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 3,3% το πρώτο τετράμηνο του 2026 και διαμορφώθηκε στις 456.600 ευρώ, από 442.000 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρότι η αύξηση στην Κρήτη εμφανίζεται πιο ήπια σε σχέση με άλλες περιοχές, η αγορά διατηρεί ισχυρή δυναμική, κυρίως λόγω της σταθερής ζήτησης για βίλες κοντά στη θάλασσα και ακίνητα με δυνατότητα τουριστικής εκμετάλλευσης.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, φαίνεται να αλλάζει και το προφίλ του ξένου αγοραστή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis, η μέση δαπάνη ανά αγοραστή αυξήθηκε κατά 37,3% μέσα στο 2025, προσεγγίζοντας πλέον τις 450.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ο κ. Γαβριηλίδης, μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι περισσότεροι αγοραστές κινούνταν στην περιοχή των 300.000 έως 350.000 ευρώ, ενώ τα ακίνητα άνω των 500.000 ευρώ αφορούσαν περιορισμένο αριθμό ενδιαφερομένων.

Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει αισθητά. Η ζήτηση για πιο ακριβά ακίνητα αυξάνεται, ιδιαίτερα για νεόδμητες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλους εξωτερικούς χώρους, κήπο και θέα στη θάλασσα.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει κανείς νεόδμητη κατοικία τέτοιων προδιαγραφών σε τιμές 400.000 έως 500.000 ευρώ, γεγονός που διατηρεί την Ελλάδα ανταγωνιστική έναντι άλλων μεσογειακών αγορών.

Την ίδια στιγμή, η δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης για μέρος του έτους, αλλά και η προοπτική υπεραξίας από μια μελλοντική πώληση, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ισχυρά κίνητρα για τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν πλέον την ελληνική εξοχική κατοικία όχι μόνο ως επιλογή διακοπών, αλλά και ως επενδυτικό προϊόν με προοπτικές.