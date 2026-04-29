Αυξημένο εμφανίζεται το ενδιαφέρον ξένων αγοραστών για εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες περιοχές να συγκεντρώνουν φέτος τη μερίδα του λέοντος της ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Elxis – At Home in Greece, η Κρήτη, η Πελοπόννησος και τα νησιά του Ιονίου πρωταγωνιστούν στις προτιμήσεις των επενδυτών από το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται η τάση για αγορά κατοικιών «από τα σχέδια» (off-plan), καθώς όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επιδιώκουν να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές αλλά και μεγαλύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση του ακινήτου τους. Η επιλογή αυτή δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές να παρέμβουν σε υλικά και σχεδιασμό κατά τη φάση της κατασκευής, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τα έτοιμα ακίνητα.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητικότητα στην Κρήτη, η οποία αναδεικνύεται σε κορυφαίο προορισμό για επενδύσεις σε εξοχικές κατοικίες. Όπως επισημαίνει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Γαβριηλίδης, περίπου ένας στους τρεις ξένους επενδυτές στρέφεται πλέον προς το νησί, με το ποσοστό ενδιαφέροντος να αυξάνεται στο 35,15% από 29,42% το προηγούμενο έτος.

Στο επίκεντρο της ζήτησης βρίσκονται κυρίως περιοχές στη νότια πλευρά της Κρήτης, ιδιαίτερα στους νομούς Ρεθύμνου και Χανίων, όπου οι κατοικίες με θέα προς το Λιβυκό Πέλαγος αποτελούν βασική επιλογή για τους ξένους αγοραστές. Η ελκυστικότητα της περιοχής δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό τοπίο, αλλά επεκτείνεται και στις επενδυτικές προοπτικές που προσφέρει.

Η Κρήτη συνδυάζει ήπιο κλίμα, μεγάλη διάρκεια τουριστικής περιόδου και ανταγωνιστικές τιμές, στοιχεία που ενισχύουν την απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητα. Επιπλέον, η βελτιωμένη προσβασιμότητα λειτουργεί καταλυτικά, καθώς υπάρχουν πλέον πτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από χώρες όπως η Ολλανδία προς το Ηράκλειο.

Καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς θεωρείται και η κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου. Το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις αερομεταφορές στο νησί, ενισχύοντας τις προοπτικές τόσο στον τουρισμό όσο και στο real estate. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η επιβατική κίνηση εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 11,5 εκατομμύρια επιβάτες κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας, ξεπερνώντας τα σημερινά επίπεδα.

Η αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία το 2025 εκδόθηκαν άδειες για 3.319 νέες κατοικίες στην Κρήτη. Από αυτές, οι περισσότερες εντοπίζονται στα Χανιά και στο Ηράκλειο, ενώ σημαντική δραστηριότητα καταγράφεται και στο Ρέθυμνο και το Λασίθι. Αξιοσημείωτο είναι ότι η πλειονότητα των νέων κατοικιών αφορά μεγαλύτερες και ποιοτικότερες κατασκευές, γεγονός που αντανακλά τη στροφή της αγοράς προς υψηλότερα standards.

Πέρα από την Κρήτη, αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και για την Πελοπόννησο καθώς και για τα νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα. Οι τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή, με νεόδμητες κατοικίες να ξεκινούν από περίπου 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε πιο δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Κέρκυρα, φτάνουν έως και τα 5.600 ευρώ/τ.μ.

Παράλληλα, η συμπεριφορά των αγοραστών φαίνεται να αλλάζει. Όπως σημειώνει ο κ. Γαβριηλίδης, οι ενδιαφερόμενοι δεν εστιάζουν πλέον αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο προορισμό, αλλά αναζητούν ακίνητα που πληρούν συγκεκριμένα ποιοτικά και τεχνικά κριτήρια. Η νομική ασφάλεια, η ποιότητα κατασκευής, η θέα, η ιδιωτικότητα και η εύκολη πρόσβαση αποτελούν βασικούς παράγοντες στη λήψη αποφάσεων.

Η τάση αυτή οδηγεί και σε στενότερη συνεργασία μεταξύ εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων και κατασκευαστών, με στόχο τη δημιουργία νέων projects που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς. Όπως προκύπτει, η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας συνεχίζει να προσελκύει ισχυρό ενδιαφέρον, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ προσφοράς, ποιότητας και τιμών.