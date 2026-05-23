Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν την Κυριακή (24/5) το τρόπαιο της Euroleague στον τελικό του Final Four στο Telecom Center Athens και τα ονόματα των τριών διαιτητών έγιναν γνωστά.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν πανέτοιμοι για να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία τους, καθώς καθάρισαν με 79-61 τη Φενέρμπαχτσε, κάτοχο του τίτλου, στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5), έχοντας και την εντυπωσιακή συμπαράσταση των οπαδών τους.

Οι Μαδριλένοι, από την άλλη πλευρά, νίκησαν με 105-90 τη Βαλένθια στον ισπανικό εμφύλιο παρά τις απουσίες τους και θα προσπαθήσουν να είναι ανταγωνιστικοί στον τελικό, στον οποίο θα παραταχθούν χωρίς ψηλό καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Γκαρούμπα.

Όπως και να έχει, η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό άρχισε και η Euroleague ανακοίνωσε τη διαιτητική τριάδα: Ο Σρέτεν Ράντοβιτς από την Κροατία, ο οποίος θα αποσυρθεί μετά τον τελικό, ο Ρόμπερτ Λοτερμόζερ από τη Γερμανία και ο Όλεγκς Λάτισεβς από τη Λετονία είναι οι τρεις που ορίστηκαν.