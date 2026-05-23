Με επίκεντρο την απόδοση τιμών και την κοινή προσευχή όλων των επισήμων και εκπροσώπων βετεράνων και απογόνων πολεμιστών των συμμαχικών δυνάμεων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας, που στάθηκαν στο πλευρό των Κρητικών το Μάιο του 1941, πραγματοποιήθηκε στα Χανιά απόψε η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση στο Συμμαχικό Κοιμητήριο στον Βλητέ της Σούδας.

Στην επιμνημόσυνη δέηση, η οποία διοργανώθηκε και φέτος από τη βρετανική πρεσβεία, παρέστη επισήμως η Πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του Βασιλιά Καρόλου Γ’, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λόρενς και τον πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα Μάθιου Λοτζ.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησαν η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Την πριγκίπισσα υποδέχτηκαν η κα Κεφαλογιάννη, η κα Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος Καλογερής, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο δήμαρχος Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης.

Οι πρέσβεις Ηνωμένου Βασιλείου, Αυστραλίας, Καναδά, Ινδίας, Νέας Ζηλανδίας, εκπρόσωποι των ηγεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων των χωρών Βρετανίας και Κοινοπολιτείας, εκπρόσωποι των εκκλησιών τους και στρατιωτικά αγήματα, συνόδευσαν και τίμησαν τους βετεράνους, εκπροσώπους οικογενειών και απογόνους στρατιωτών, αρκετοί εκ των οποίων ταξίδεψαν στα Χανιά για να συμμετέχουν στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 85 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης 20 Μαΐου-1 Ιουνίου 1941.

Στην επιμνημόσυνη δέηση η Πριγκίπισσα Άννα απευθύνθηκε στους παριστάμενους προσευχόμενη: «Μακάριοι όσοι πενθούν, γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν. Μακάριοι όσοι πεινούν και διψούν για δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορτάσουν. Μακάριοι όσοι κάνουν ειρήνη, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού».

Αναγνώσματα ύμνων και προσευχών διάβασαν και οι παριστάμενοι πρέσβεις ενώ ακολούθησε συμπροσευχή με το Πάτερ Ημών το οποίο ακούστηκε την ίδια στιγμή σε όλες τις γλώσσες, Ελλάδας και των χωρών συμμάχων της. Προσευχή διάβασε και ο Γερμανός πρέσβης Αντρέας Κιντλ, λέγοντας: «Αυτή είναι η εντολή μου: Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως εγώ σας αγάπησα. Μεγαλύτερη αγάπη δεν έχει κανείς από αυτήν, να θυσιάσει κάποιος την ψυχή του για τους φίλους του».

Ακολούθησαν οι εθνικοί ύμνοι και πραγματοποιήθηκε τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ής Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συγκεκριμένη εκδήλωση μνήμης.

Συγκίνηση επικράτησε στην κατάθεση στεφάνων που μετά από την Πριγκίπισσα Άννα και τους εκπροσώπους των πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών, απόγονοι στρατιωτών, μέλη των οικογενειών τους και Βρετανοί που κατοικούν στα Χανιά, όλοι μαζί άφησαν στεφάνια στο ηρώο του Συμμαχικού Κοιμητηρίου.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η Πριγκίπισσα Άννα ξεναγήθηκε σε γωνιές του κοιμητηρίου και σε ορισμένα μνήματα στα οποία τα ονόματα που αναγράφονται έχουν σημαντική ιστορία.

Αύριο Κυριακή 24 Μαΐου η Πριγκίπισσα, θα επισκεφθεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης στο Φρούριο Φιρκά, όπου θα ξεναγηθεί στην έκθεση για τη Μάχη της Κρήτης.