Προς τα κάτω αναθεώρησαν οι κινεζικές αρχές τον αριθμό των θυμάτων από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε ανθρακωρυχείο στην επαρχία Σανσί, καθώς ο επίσημος απολογισμός μειώθηκε από 90 σε 82 νεκρούς.

Την ίδια στιγμή, τα πρώτα ευρήματα της έρευνας στρέφουν τα βλέμματα στη μεταλλευτική εταιρεία που διαχειρίζεται το ορυχείο, καθώς οι αρχές κάνουν λόγο για «σοβαρές παραβάσεις» της νομοθεσίας.

82 νεκροί, δύο αγνοούμενοι και 128 τραυματίες

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Τσανγκζί, Τσεν Σιανγκγιάνγκ, συνολικά 247 ανθρακωρύχοι βρίσκονταν κάτω από τη γη όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη στο ανθρακωρυχείο Λουσενγιού το βράδυ της Παρασκευής.

Όπως ανακοίνωσε, η τραγωδία έχει στοιχίσει τη ζωή σε 82 ανθρώπους, ενώ δύο εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, 128 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις κινεζικές αρχές να έχουν αναπτύξει 755 στελέχη υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγειονομικού προσωπικού στο σημείο.

Σοβαρές παραβάσεις «δείχνουν» τα πρώτα ευρήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας για τα αίτια της καταστροφής.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται το ανθρακωρυχείο φέρεται να έχει διαπράξει σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας.

«Οι προκαταρκτικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η επιχείρηση που εκμεταλλεύεται το ανθρακωρυχείο είναι ένοχη για σοβαρές παραβάσεις του νόμου», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας

Η αναθεώρηση του αριθμού των θυμάτων και οι καταγγελίες για παραβιάσεις των κανόνων λειτουργίας εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τα μέτρα ασφαλείας στο ορυχείο.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην πολύνεκρη έκρηξη, μία από τις σοβαρότερες βιομηχανικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Κίνα.