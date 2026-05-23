Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, όπως είδαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του OPEN.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη διάθεση του Κρίστοφερ Νόλαν να παρουσιάσει στη νέα του ταινία «Οδύσσεια» την Ωραία Ελένη μέσα από την ηθοποιό Lupita Nyong’o.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σμαραγδής επισήμανε αρχικά πως “ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κ. Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους. Ο κανονισμός των Όσκαρ και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, είναι να υπάρχουν μέσα στην ουσία δύο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ και στοιχείο μετανάστευσης”.

Ο Νόλαν που ‘ναι έξυπνος άνθρωπος δεν θέλει να ‘ναι έξω από τις επιβραβεύσεις και τα Όσκαρ. Εάν λοιπόν έχει γίνει αυτό μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος. Είναι η δεύτερη φορά που πάλι ξένα κέντρα προσπαθούν να μας βγάλουν τα ιερά και τα όσια ότι προέρχονται από την Αφρική”.

Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Ο πονηρός τρόπος, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Γιάννης Σμαραγδής στην εκπομπή του OPEN.