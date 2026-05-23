Τραγικές διαστάσεις λαμβάνει η φονική έκρηξη στο ανθρακωρυχείο Liushenyu, στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 90, ενώ εννέα εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τη γη. Πρόκειται για τη χειρότερη μεταλλευτική τραγωδία που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία 17 χρόνια.

Σύμφωνα με τις κινεζικές αρχές, τη στιγμή της έκρηξης βρίσκονταν στο ορυχείο 247 εργαζόμενοι. Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν 201 άτομα, ωστόσο δεκάδες ανθρακωρύχοι δεν πρόλαβαν να διαφύγουν από το υπόγειο δίκτυο στοών.

Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό των αγνοουμένων

Ισχυρές δυνάμεις διάσωσης παραμένουν στο σημείο, με περισσότερα από 700 άτομα να συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αναζήτησης. Οι συνθήκες στο εσωτερικό του ορυχείου παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων τοξικών αερίων και των ζημιών που προκάλεσε η έκρηξη στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, περισσότεροι από 120 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής, με ορισμένους να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω εισπνοής τοξικών αερίων.

Παρέμβαση Σι Τζινπίνγκ και συλλήψεις στελεχών

Η τραγωδία προκάλεσε την άμεση παρέμβαση του Κινέζου προέδρου Xi Jinping, ο οποίος έδωσε εντολή να καταβληθεί «κάθε δυνατή προσπάθεια» για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τη φροντίδα των τραυματιών. Παράλληλα, ζήτησε πλήρη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος και αυστηρή απόδοση ευθυνών όπου διαπιστωθούν παραλείψεις.

Σύμφωνα με κινεζικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης, στελέχη της εταιρείας που διαχειρίζεται το ορυχείο έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση, ενώ οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας.

Το χειρότερο δυστύχημα των τελευταίων ετών

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την έκρηξη είχε καταγραφεί προειδοποίηση για αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα, γεγονός που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τα αίτια της τραγωδίας.

Το δυστύχημα επαναφέρει στο προσκήνιο τα χρόνια προβλήματα ασφαλείας στη βιομηχανία άνθρακα της Κίνας. Παρά τη σημαντική μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες, η επαρχία Σανσί, η μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα της χώρας, εξακολουθεί να καταγράφει σοβαρά περιστατικά με ανθρώπινες απώλειες.