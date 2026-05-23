Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social μια εικόνα με έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής, με επίκεντρο το Ιράν, καλυμμένο με την αμερικανική σημαία, και τον τίτλο «Ηνωμένες Πολιτείες της Μέσης Ανατολής;».

Στην ανάρτηση δεν υπάρχει κανένα άλλο σχόλιο.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια της ξαφνικής ακύρωσης του ταξιδιού του στις Μπαχάμες το Σαββατοκύριακο για τον γάμο του Ντον Τζούνιορ, εν μέσω αναφορών από τα αμερικανικά δίκτυα ότι εξετάζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν.

Ρούμπιο: Ίσως έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε σύντομα

Και όλα αυτά όταν ένα διπλωματικό θρίλερ είναι σε εξέλιξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με έντονη κινητικότητα, αλληλοκατηγορίες και σενάρια πολέμου και συμφωνίας, εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες, καθώς η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη κινούνται ταυτόχρονα σε επίπεδο διαπραγματεύσεων αλλά και στρατιωτικών προετοιμασιών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» στις συνομιλίες με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες, την ώρα που η αμερικανική πλευρά, σύμφωνα με δηλώσεις του, συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο. «Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος… υπάρχει πιθανότητα, είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο, είτε σε μερικές ημέρες, να έχουμε κάτι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά από το Νέο Δελχί.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη διατηρεί σκληρή ρητορική, με τον εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ να επιμένει ότι η διαδικασία είναι μακρά και ότι η «εχθρότητα» των ΗΠΑ δεν επιτρέπει γρήγορα αποτελέσματα. Όπως είπε, οι δύο πλευρές βρίσκονται «πολύ μακριά και ταυτόχρονα πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, ενώ κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι αλλάζει συνεχώς θέσεις.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι επικεντρώνεται στην οριστικοποίηση μνημονίου κατανόησης μέσω συνομιλιών με τις ΗΠΑ, με μεσολάβηση του Πακιστάν, ενώ η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι έλαβε μήνυμα από τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει τη στήριξή της προς την οργάνωση.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ επανέλαβε ότι βασικά ζητήματα, όπως τα Στενά του Ορμούζ, δεν αφορούν τις ΗΠΑ αλλά τις παράκτιες χώρες της περιοχής, ενώ χαρακτήρισε «πειρατεία» τον ναυτικό αποκλεισμό της Ουάσιγκτον. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προτεραιότητα της Τεχεράνης παραμένει ο τερματισμός των πολέμων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Στο παρασκήνιο, υψηλόβαθμες επαφές συνεχίζονται, με τον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων να συναντάται στην Τεχεράνη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε μια περίοδο έντονης διπλωματικής κινητικότητας.

Ωστόσο, το κλίμα επιβαρύνεται από πολεμικά σενάρια, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για προετοιμασίες πιθανών νέων βομβαρδισμών στο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη εμφανίζεται να διατηρεί σκληρή στάση και προειδοποιεί ότι ενδεχόμενη επανέναρξη σύγκρουσης θα έχει «συντριπτικές συνέπειες».

Ο Νταν Σκαβίνο, επί χρόνια σύμβουλος του Τραμπ και αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δημοσίευσε βίντεο με βομβαρδιστικό stealth B-2. Την τελευταία φορά που το δημοσίευσε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν την επόμενη μέρα. Σημειώνεται ότι ΜΜΕ αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ «κρατά στο σκοτάδι» το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο σαββατοκύριακο.