Ο Ολυμπιακός με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Άλεκ Πίτερς, Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ «σκόρπισε» τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four και έφτασε στον τελικό της Euroleague.

Οι τρεις «ερυθρόλευκοι» μετά το τέλος της αναμέτρησης αναφέρθηκαν στην εμφάνιση της ομάδας, την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι και τους ζήτησαν ακόμη περισσότερη δύναμη για το αυριανό ματς.

Αναλυτικά όσα είπαν οι τρεις παίκτες:

Άλεκ Πίτερς: «Σε τέτοια παιχνίδια θες να παρουσιάζεις τον καλύτερό σου εαυτό. Κάναμε την καλύτερη αμυντική εμφάνιση της σεζόν και πραγματικά ήταν μια πολύ καλή αμυντικά προσπάθεια από όλη την ομάδα».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού πρόσθεσε: «Θέλουμε όσο καλοί ήταν, να είναι επί δέκα την Κυριακή».

Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Θα προσαρμοστούμε. Θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα το δούμε αύριο. Ήταν σαν ένα εντός έδρας παιχνίδι. Ήταν απίστευτο. Νιώσαμε τόσο ωραία γνωρίζοντας ότι παίζουμε σπίτι μας».

Εβάν Φουρνιέ: «Ειλικρινά δεν χρειάζεται να τους πω κάτι. Μάλλον είναι ακόμα πιο έτοιμοι και από εμάς για τη μάχη. Ήταν καταπληκτικοί σε όλο το παιχνίδι και ξέρω ότι την Κυριακή, θα είναι ακόμα πιο δυνατοί».