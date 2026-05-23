Με προσωπικό και ιδιαίτερα φορτισμένο τρόπο σχολίασε ο Κώστας Μπακογιάννης την αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη δράση της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega το πρωί του Σαββάτου.

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στις σκέψεις που έκανε όταν πληροφορήθηκε την εξέλιξη της υπόθεσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξύπνησα και κοίταζα τα σαιτ και σκεφτόμουν αν εγώ τον πετύχω στο δρόμο τι θα κάνω; Και αν τον δουν τα παιδιά μας τι θα κάνουμε;», όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.

Ο Κώστας Μπακογιάννης υπογράμμισε ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική οφείλουν να αντιμετωπίζουν με προσοχή ζητήματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη, επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της ενσυναίσθησης στη δημόσια ζωή.

«Εμείς που πολιτευόμαστε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε για τη δικαιοσύνη. Η πολιτική είναι η τέχνη του αποτελέσματος αλλά και να μπορούμε να μπαίνουμε στα παπούτσια των άλλων. Πολιτικοποιούμε τους θανάτους αλλά στα νεκροταφεία είμαστε όλοι ίσοι», ανέφερε.

Η αναφορά στο ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη

Ερωτηθείς για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ σχετικά με τη δράση της 17 Νοέμβρη και ειδικότερα για τη συνέντευξη του Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Μπακογιάννης παραδέχθηκε ότι η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τον ίδιο.

Όπως είπε, «είναι αρκετά δύσκολο να βλέπεις στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα σου».

«Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, ο Κώστας Μπακογιάννης ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να εμπιστεύεται δημόσια τη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας πως δεν θα ήθελε να ζει σε μια κοινωνία όπου αυτή απουσιάζει.

«Επιλέγω όμως συνειδητά να συνεχίσω, ακόμα και τώρα, να εκφράζω δημόσια την εμπιστοσύνη μου στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν θέλω και δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το κόμμα της κ. Καρυστιανού. Ένα κόμμα δεν είναι μόνο το πρόσωπο του αρχηγού. Είναι και η ομάδα, είναι η οργάνωση, είναι οι θέσεις. Θα μπει στον πολιτικό ανταγωνισμό, στον πολιτικό στίβο και θα κριθεί», ανέφερε.

«Μακριά από μένα να πω οτιδήποτε σε μια μάνα που έχασε το παιδί της»

Κλείνοντας, ο Κώστας Μπακογιάννης τοποθετήθηκε με έντονο τρόπο απέναντι στον πόνο των οικογενειών που έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα, αποφεύγοντας οποιοδήποτε σχόλιο ή κρίση.

«Μακριά από μένα να πω σε οποιαδήποτε μάνα έχει θάψει το παιδί της οτιδήποτε. Και μακριά και από οποιονδήποτε από εμάς», απάντησε κατηγορηματικά ο Κώστας Μπακογιάννης.