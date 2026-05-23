Ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συναντήθηκε με τον αρχηγό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, Ασίμ Μουνίρ, στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για την επίλυση των περιφερειακών εντάσεων, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Ο Γαλιμπάφ είπε στον Μουνίρ ότι «το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας», όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ίδιος σημείωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι «εάν οι ΗΠΑ βλακωδώς ξεκινήσουν εκ νέου τον πόλεμο, οι συνέπειες θα είναι πιο συντριπτικές και δριμείες».

Ο Μουνίρ είχε επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.