Νέο αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ουκρανία, όταν ρωσικό drone έπληξε κηδεία που πραγματοποιούνταν στα περίχωρα της πόλης Σούμι, στη βορειοανατολική περιοχή της χώρας.

Από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ενώ ακόμη εννέα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, Όλεχ Χριχόροφ, δεν προχώρησε σε λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επίθεση του drone σημειώθηκε στον δρόμο, κοντά σε ένα λεωφορείο.

Το Σούμι βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα και βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επιθέσεων από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα τελευταία χρόνια του πολέμου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.