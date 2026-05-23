Λευκή επιταγή

Έτοιμος να πανηγυρίσει τον 4ο ευρωπαϊκό του τίτλο είναι ο Ολυμπιακός, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος. Μέχρι και τα Χριστούγεννα το κλίμα δεν ήταν καλό για τον ίδιο, το γύρισε όμως με απίστευτο τρόπο και πλέον έχει και θα έχει ό,τι θέλει από τους Αγγελόπουλους. Και το… ΣΕΦ να ζητήσει ο κόουτς, θα το πάρει. Με λίγα λόγια, όποιον παίκτη ζητήσει στις μεταγραφές για την επόμενη σεζόν, θα αποκτηθεί. Όποιος κι αν είναι αυτός, όσο κι αν κοστίζει. Ο Ολυμπιακός έχει το πιο γεμάτο ρόστερ της ιστορίας του και θα το κάνει ακόμη πιο δυνατό το καλοκαίρι.

Δυστυχία…

Η ευτυχία του Ολυμπιακού, φυσικά, είναι η δυστυχία του Παναθηναϊκού και συγκεκριμένα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ χρεώνεται τη φετινή αποτυχία και δεν θα είναι καθόλου εύκολο να αντιστρέψει την κατάσταση. Να κερδίσει ξανά την απόλυτη εμπιστοσύνη του κόσμου. Στην ΕΟΚ είναι… αντιπολίτευση, στη Euroleague επίσης, ακόμη και για όσα έγιναν με τα εισιτήρια του Final Four είναι έξαλλοι οι οπαδοί των πράσινων. Για τους σεκιούριτι, για όλα όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ και θα γίνουν και στον τελικό. Και αν χαθεί και το πρωτάθλημα στο τέλος, θα πρέπει να έρθει ο… Γιόκιτς για να αντιστρέψει το κλίμα ο Γιαννακόπουλος.

Στήριξη και με τις μεταγραφές

Τέλος στην παραφιλολογία για το μέλλον του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τη συνάντησή τους και την παρουσία τους στο Final Four της Euroleague. Η σεζόν δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που δεν κατακτήθηκε το πρωτάθλημα, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στον Ισπανό. Ο Μαρινάκης άλλωστε τον έχει στηρίξει όσο κανέναν άλλο προπονητή και θα το κάνει και με τις μεταγραφές του καλοκαιριού. Ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε κάποια ονόματα πιθανών στόχων στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ και στον Πειραιά θα προσπαθήσουν να τρέξουν κάποιες υποθέσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για… Μεντιλίμπαρ

Το παράδοξο με τον Μεντιλίμπαρ, είναι το γεγονός ότι η παραμονή του δεν προκαλεί ικανοποίηση μόνο στον Ολυμπιακό αλλά και… στην ΑΕΚ. Ο Ισπανός, κακά τα ψέματα, είναι persona non grata για τους φίλους και όχι μόνο της Ένωσης και στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν βλέπουν με κακό μάτι την παραμονή τους στους ερυθρόλευκους. Αντιθέτως, θεωρούν πως είναι καλό για τους ίδιους, το γεγονός ότι οι ερυθρόλευκοι θα συνεχίσουν με τον Ισπανό στο τιμόνι. Και αυτό δεν είναι η άποψη μόνο οπαδών, υπάρχει γενικά αυτή η αντίληψη στην ΑΕΚ. Είναι ικανοποιημένοι με την παραμονή του Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό.

Κοντά στην πρώτη μεταγραφή

Δεν θα αργήσει, σύμφωνα με ανθρώπους που είναι κοντά στον Ηλιόπουλο, η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα σεζόν. Το πότε θα ανακοινωθεί βέβαια είναι άλλο θέμα, οι συζητήσεις όμως με συγκεκριμένο παίκτη προχωράνε και στην Ένωση υπάρχει αισιοδοξία για κλείσιμο της συμφωνίας το πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου. Ονόματα φυσικά δεν διαρρέουν και όλα όσα έχουν γραφτεί μέχρι τώρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν καταφέρει να ελέγχουν την κατάσταση, να μη διαρρέει κανένα όνομα αν το θέμα δεν έχει μπει στην τελική ευθεία και το ίδιο θα συμβεί και φέτος.

Ελεύθερος ο Λυκογιάννης

Ελεύθερος μένει από τη Μπολόνια ο Μπάμπης Λυκογιάννης, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί για όλες τις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Θα ακουστεί ξανά; Ίδωμεν… Ανάγκη για ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχει σε παραπάνω από μία και ο μάνατζερ του Λυκογιάννη θα κάνει τις επαφές του για να δει τι μπορεί να προκύψει. Στα 32 του πλέον, ο Έλληνας αριστερός μπακ θέλει να επαναπατριστεί έπειτα από 11 χρόνια στο εξωτερικό, σε Αυστρία και Ιταλία. Αν πάντως δεν προκύψει κάποια καλή πρόταση από Ελλάδα, κάτι θα βρεθεί από Ιταλία, ακόμη κι αν είναι μικρότερη ομάδα από τη Μπολόνια. Η επιθυμία του παίκτη πάντως είναι να υπογράψει σε ελληνική.