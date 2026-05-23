Ο Μάριο Χεζόνια που εκπροσώπησε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στην συνέντευξη Τύπου έστειλε το δικό του μήνυμα για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.

Ο Κροάτης φόργουορντ στάθηκε κυρίως στην εμπειρία που θα παίξει μεγάλο ρόλο σε έναν τελικό ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ όπως τόνισε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χεζόνια:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, ενόψει ενός μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις.

Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα,

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε το τρόπαιο πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε.

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ’ έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό. Δεν τον βλέπω έτσι στον αθλητισμό, ως χούλιγκαν».