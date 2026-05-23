Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε με εντυπωσιακό τρόπο τη νίκη στο Diamond League της Σιάμεν καθώς έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, στο άλμα εις μήκος, με 8,46μ.

Ο Έλληνας χρυσός Ολυμπιονίκης μπήκε καλά στον αγώνα καθώς το πρώτο του άλμα ήταν στα 8,37μ., επίδοση που ήταν η καλύτερη για τον ίδιο μέσα στο 2026, παίρνοντας από νωρίς την 1η θέση στην κατάταξη.

Ο Τεντόγλου, όμως, δεν έμεινε σε αυτό αλλά συνέχισε με στόχο μια ακόμη καλύτερη επίδοση και τα κατάφερε. Μπορεί η δεύτερη προσπάθεια να μην ήταν καλή, η τρίτη όμως ήταν εξαιρετική, καθώς… προσγειώθηκε στα 8,46μ.

Πρόκειται για την κορυφαία επίδοση στον κόσμο για το 2026 και ήταν αρκετή για να δώσει τη νίκη στον Τεντόγλου, ο οποίος άφησε πίσω τους τον Ταγιάι Γκέιλ (Τζαμάικα) που έκανε 8,32μ. και τον Μπόζινταρ Σαραμπουγιούκοφ (Βουλγαρία) που ακολούθησε με 8,29μ.