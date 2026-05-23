Καλεσμένος της Σίσσυς Χρηστίδου βρέθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης, το πρωινό του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο “Χαμογέλα και πάλι” του MEGA. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων αναφέρθηκε στην εκλεκτή της καρδιάς του, Σία Κοσιώνη και στο “διαζύγιο” της με τον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “το συζητήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας, δηλαδή με τα παιδιά και θέλαμε πάρα πολύ να βρεθούμε δίπλα της. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για όλους εμάς δίνει τα πάντα, κάνει πάρα πολλά. Μας κρατάει όλους όρθιους”.

“Το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να ήμασταν εκεί (σ.σ. έξω από τα στούντιο του ΣΚΑΪ) και το θεωρώ και πολύ αυτονόητο. Δεν το ήξερε, όχι, δεν μας περίμενε”.

“Εγώ δεν μπορώ να της είμαι πολύ χρήσιμος στις επαγγελματικές της αποφάσεις. Είναι ένας άλλος χώρος ο δικός σας, ο χώρος των media και της δημοσιογραφίας, ενίοτε συναντιόμαστε με εσάς αλλά στην πραγματικότητα έχετε τους δικούς σας κανόνες. Έχετε τη δική σας φιλοσοφία και γω δεν μπορούσα να προσφέρω κάτι το πολύ ουσιαστικό στην απόφασή της” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Κώστας Μπακογιάννης στην ψυχαγωγική εκπομπή του Μεγάλου Καναλιού.

“Αυτό που μπορούσα να κάνω είναι να πω πως ό,τι και να γίνει, ο κόσμος να χαλάσει, εμείς είμαστε εδώ. Η οικογένειά μας είναι εδώ, είμαστε ένα και είμαστε ισχυροί”.