Σε κρίσιμα κατάσταση στην εντατική νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, το τροχαίο έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (23/5) έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα, με τη μηχανή στην οποία επέβαινε ο Οικονόμου να συγκρούεται με αυτοκίνητο και τον 33χρονο πρώην ποδοσφαιριστή να τραυματίζεται πολύ σοβαρά.

Ο Οικονόμου έχει υποστεί πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και υποβάλλεται σε πολύωρο χειρουργείο.

Ο 33χρονος πρώην αμυντικός είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Κάλιαρι, Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι, ΑΕΚ, Κοπεγχάγη και Παναιτωλικό, ενώ υπήρξε και διεθνής πραγματοποιώντας έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Η διοίκηση της ΑΕΚ, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, είναι στο πλευρό του ηθικά, πρακτικά και σε οτιδήποτε χρειαστεί.