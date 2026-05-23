Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν κρύβουν ότι θέλουν τα επόμενα χρόνια να γίνουν μέλη της Euroleague και ο CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο, ρωτήθηκε για το θέμα στη συνέντευξη Τύπου του Σαββάτου (23/5).

Τόσο οι «ασπρόμαυροι» όσο και οι «κίτρινοι» έχουν νέους ιδιοκτήτες από φέτος και με τους Αριστοτέλη Μυστακίδη και Ρίτσαρντ Σιάο ως μεγαλομετόχους ονειρεύονται τη συμμετοχή τους στη Euroleague. Είναι, όμως, εφικτό κάτι τέτοιο; Είναι, όχι άμεσα όμως.

Ο Μπουένο ρωτήθηκε για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η λίγκα το Σάββατο (23/5) και η απάντησή του ήταν η εξής…

«Όλοι θέλουν να συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Κάναμε συζητήσεις και με τις δύο ομάδες. Όταν θα είναι έτοιμοι, θα είμαστε χαρούμενοι να το εξετάσουμε. Οι δύο ομάδες έχουν φιλοδοξίες, σημαντικούς ιδιοκτήτες και μας αρέσουν, αλλά το θέμα είναι πότε θα είναι έτοιμες αυτές οι ομάδες για να ανταποκριθούν σε όλα, εντός και εκτός γηπέδου

Μιλήσαμε με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Θέλουμε κάποιες ομάδες να γίνουν το 100% σε αυτό που μπορούν. Όποτε είναι έτοιμες να το κάνουν, αλλά όχι νωρίτερα. Αυτός είναι ο φυσικός τρόπος».