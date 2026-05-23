Με κεντρικό θέμα «Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός των ΣΥ.ΦΑ.» θα πραγματοποιηθεί, στις 30 & 31 Μαΐου 2026, το 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) στο ξενοδοχείο Elpida Resort & Spa στις Σέρρες.

Την οργανωτική ευθύνη και τη φιλοξενία του ετήσιου συνεδρίου των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών έχει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Σερρών.

Στις εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν μέρος οι αντιπρόσωποι των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών από όλη την Ελλάδα, ενώ θα το τιμήσουν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορέων του τόπου.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και παραγόντων της φαρμακευτικής αγοράς, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη:

1ο μέρος συνεδρίου «Κατανοούμε το περιβάλλον – δρομολογούμε τις αποφάσεις»

Ψηφιακός & Τεχνολογικός Μετασχηματισμός των ΣΥ.ΦΑ.

Τι σημαίνει πραγματικά ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός για έναν συνεταιρισμό φαρμακοποιών; Ποιες λειτουργίες επηρεάζει και πώς συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των ΣΥ.ΦΑ.

Χωρίς στρατηγική, δεν υπάρχει μετασχηματισμός

Ο μετασχηματισμός δεν ξεκινά από την επένδυση αλλά από τη στρατηγική. Τι είναι στρατηγική; Ποιες είναι οι κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν; Πώς αποφεύγονται οι συχνές παγίδες που οδηγούν σε αποτυχημένες επενδύσεις. Αποτυχημένα και επιτυχημένα παραδείγματα.

Business Plan: η διαφορά μεταξύ μόδας και αξίας

Η αποτύπωση του κόστους, του οφέλους και των κινδύνων αποτελεί προϋπόθεση για κάθε επένδυση. Πώς ένα σωστά δομημένο business plan καθοδηγεί τις αποφάσεις και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του μετασχηματισμού.

Διαχείριση αλλαγής: το κλειδί της επιτυχίας

Η επιτυχία ενός μετασχηματισμού εξαρτάται από τους ανθρώπους. Πώς προετοιμάζονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι, πώς αντιμετωπίζεται η αντίσταση στην αλλαγή και πώς διαμορφώνεται μια κουλτούρα προσαρμογής.

Η κρίσιμη απόφαση: Τι ΔΕΝ πρέπει να αγοράσω;

Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των κατάλληλων ψηφιακών και τεχνολογικών λύσεων; Πώς αποφεύγονται υπερβολικές ή λανθασμένες επενδύσεις και πώς διασφαλίζεται ότι κάθε επιλογή εξυπηρετεί τη στρατηγική του συνεταιρισμού.

2ο μέρος συνεδρίου «Μεταφράζουμε τη στρατηγική σε εργαλεία, λύσεις και πρακτικές εφαρμογές»

Ο ψηφιακός εγκέφαλος: ERP – WMS – BI tools

Τα βασικά πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου συνεταιρισμού. Ρόλος, διασύνδεση και κριτήρια επιλογής για αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων και διαδικασιών.

Η φυσική λειτουργία: λύσεις αυτοματισμού για την αποθήκευση

Σύγχρονες τεχνολογίες συλλογής παραγγελιών και αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης, που μετασχηματίζουν τη λειτουργία των αποθηκών. Παρουσίαση λειτουργίας και βασικών παραμέτρων επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ΣΥ.ΦΑ.

Ψηφιακός συνεταιρισμός: όχι μόνο logistics, αλλά και δημοκρατία

Η τεχνολογία ως εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχής των μελών. Παραδείγματα πλατφορμών που μπορούν να υποστηρίξουν τη διαφάνεια και τη συνεταιριστική δημοκρατία.

RELEX AI driven solutions για φαρμακαποθήκες

Προηγμένες λύσεις βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πώς επιτυγχάνεται καλύτερος συγχρονισμός αποθεμάτων, παραγγελιών και διανομής.

Τι είδε η αποστολή της ΟΣΦΕ στο Βέλγιο

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει σύντομη τελετή βραβεύσεων και η παρουσίαση του νέου εταιρικού video της ΟΣΦΕ.

