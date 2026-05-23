Γνωστοί είναι πλέον οι τρεις υποψήφιοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, τον οποίο θα… προσπεράσει αν η Άστον Βίλα τερματίσει στην 4η θέση της Premier League.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ κατέκτησε το Europa League πριν λίγες μέρες, εξασφαλίζοντας και με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχής της στο Champions League. Παράλληλα, είναι στην 4η θέση της Premier League και για να τερματίσει οριστικά εκεί θέλει μια ισοπαλία κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι στην τελευταία αγωνιστική, η οποία θα γίνει την Κυριακή (24/5).

Αν η Άστον Βίλα τερματίσει 4η, τότε ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League και θα πάει απευθείας στον 3ο. Αν, όμως, η Άστον Βίλα μείνει εκτός 4άδας στην Αγγλία, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν από τον 2ο προκριματικό γύρο και θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών.

Όσο για τους υποψήφιους αντιπάλους; Θα είναι οι Χαρτς, Στουρμ Γκρατς και Γκόρνικ, με την τελευταία να τερματίζει στη 2η θέση στο πρωτάθλημα της Πολωνίας μετά τη νίκη της με 6-2 επί της Ραντόμιακ Ράντομ το Σάββατο (23/5).