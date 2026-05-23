Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της είναι η Μπαρτσελόνα στο ποδόσφαιρο Γυναικών, καθώς συνέτριψε με 4-0 τη Λιόν στον τελικό του Champions League που έγινε στο Όσλο.

Η Λιόν ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και σκόραρε στο 14′ με τη Χιπς στην επαναφορά μετά την απόκρουση της Κολ σε κεφαλιά της Ρενάρ, η εξέταση του VAR όμως έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες στη συνέχεια αλλά καμία εκ των δύο δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο όμως οι «μπλαουγκράνα»… έστησαν πάρτι, μετατρέποντας το παιχνίδι σε περίπατο.

Στο 55′ η Παγιόρ με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-0 για τη «Μπάρτσα», στο 70′ η ίδια παίκτρια με πλασέ από κοντά, προ κενής εστίας, μετά το γύρισμα της Σάλμα έγραψε το 2-0, στο 90′ η Παραλουέλο με δυνατό σουτ εκτός περιοχής ανέβασε το σκορ στο 3-0 και στο 93′ η Σάλμα με πλασέ, μετά την ασίστ της Παγιόρ, ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση διαμορφώνοντας το τελικό 4-0.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα είναι για 4η φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο ποδόσφαιρο Γυναικών, με όλες τις κατακτήσεις να είναι από το 2021 κι έπειτα.