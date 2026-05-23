Με τον Γιώργο Λιάγκα και τα σχόλιά του για το νεοπαγές κίνημα της Μαρίας Καρυστιανού «τα βάζουν» κύκλοι της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», αντιδρώντας στα όσα είπε στην εκπομπή του στον ΑΝΤ1 ο γνωστός παρουσιαστής, μετά τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση που έγιναν την Πέμπτη στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό», την Παρασκευή, ο Γιώργος Λιάγκας έκανε λόγο για… κωμωδία, υποστηρίζοντας πως «θα κάνουμε στομάχι» με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ μίλησε και για «ψεκασμένους».

«Σαν ταινία είναι, θα μου πείτε τώρα τρόμου είναι; Εγώ κωμωδία την είδα! Όχι επιστημονικής φαντασίας, γιατί συμβαίνει, ψεκασμένοι υπάρχουν γύρω μας πολλοί. Κωμωδία είναι, ψυχαγωγία είναι, entertainment. Πιστεύω ότι με το κόμμα αυτό, με τη δικιά μου αισθητική, θα κάνουμε στομάχι. Δηλαδή αν με τον Κασσελάκη κάποια στιγμή γελάγαμε, εδώ μιλάμε τώρα θα ξεκαρδιστούμε. Εντάξει, καλό είναι να συμβαίνει κι αυτό, επιτέλους κι αυτή εδώ η εκπομπή που είναι infotainment και λίγο χαλαρή, ασχολείται πάλι με τα πολιτικά. Βρήκαμε τον άνθρωπό μας! Γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ» τόνισε, μεταξύ άλλων.

Αντιδρώντας, σήμερα, στα λεγόμενα του παρουσιαστή, από το κόμμα Καρυστιανού έλεγαν: «Χαιρόμαστε πολύ που ο κύριος Λιάγκας, μετά τις άκρως προσβλητικές αναφορές περί… “εκμετάλλευσης του θανάτου του παιδιού της”, ξαφνικά εχθές μετατράπηκε στον “μοναδικό άνθρωπο που αγαπάει τη Μαρία”. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τις “συμβουλές” του στον ημίωρο λίβελο που αφιέρωσε για την εκδήλωση της “Ελπίδας για τη Δημοκρατία” στη Θεσσαλονίκη».

Και προσέθεταν: «Επειδή κι εμείς τον αγαπάμε, θα τον συμβουλεύαμε να μην αναφέρει στον αέρα ότι παρακολούθησε μόλις για ένα τέταρτο, μία δίωρη πολιτική εκδήλωση, την οποία σχολίαζε επί μισή ώρα στο πρωινάδικό του. Συνήθως οι δημοσιογράφοι αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην έρευνα των θεμάτων που παρουσιάζουν, η δε αναλογία χρόνου έρευνας/παρουσίασης, όπως γνωρίζουν ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές δημοσιογραφίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3/1».

«Επιπλέον, θα του λέγαμε κι εμείς ότι μάλλον δεν τον “αγαπάνε” οι συνεργάτες του που παρακολούθησαν την εκδήλωση. Διότι τον πληροφόρησαν ότι είδαν “μόνο γραφικούς, ψεκασμένους και υποστηρικτές του Τράγκα”, χωρίς να τον ενημερώσουν ότι παρουσιάστηκαν καθηγητές πανεπιστημίων, νέοι επιστήμονες που έχουν εκδιωχθεί στο εξωτερικό, επιχειρηματίες που παλεύουν να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε ένα εχθρικό κράτος, αγρότες που πολεμούν να κρατήσουν ζωντανή τη γη τους και τη δουλειά τους, νέοι φοιτητές και εργαζόμενοι που ψάχνουν λόγους για να μείνουν στη χώρα τους. Εκτός κι αν τον ενημέρωσαν, αλλά επέλεξε να μην το αναφέρει…

Σε κάθε περίπτωση, εμείς αυτούς τους Έλληνες του καθημερινού μόχθου, της επιστήμης και του παγκόσμιου Ελληνισμού, τους θεωρούμε πολύ πιο σπουδαίους από τους περιφερόμενους στον μικρόκοσμο του ελλαδικού θεάματος, με τους οποίους ασχολείται ο κ. Λιάγκας. Θα τον συμβουλεύαμε δε, αν αποφασίσει να ασχοληθεί κι αυτός μαζί τους, να το κάνει με μια έστω στοιχειώδη σοβαρότητα. Με αγάπη…» κατέληξε η πλευρά Καρυστιανού.