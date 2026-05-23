Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι «εισπρακτόρων» που είχε σπείρει τον πανικό το Σάββατο 23 Μαΐου στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών.

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεκάδες πολίτες της Καστοριάς έγιναν αποδέκτες παραπλανητικών τηλεφωνημάτων. Οι απατεώνες επιστράτευσαν τα γνωστά, χιλιοειπωμένα προσχήματα – όπως το δήθεν τροχαίο ατύχημα στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη για επείγουσα χειρουργική επέμβαση – προσπαθώντας να σπείρουν τον πανικό και να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Παρά την άμεση κινητοποίηση και τις προειδοποιήσεις, οι δράστες κατάφεραν δυστυχώς να βρουν πρόσφορο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, εξαπάτησαν τρεις ανυποψίαστους πολίτες στα χωριά Δενδροχώρι, Πορειά και Τοιχίο. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία, έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των «εισπρακτόρων» έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς.

Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος από χρυσαφικά και τιμαλφή μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματά τους.

Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν πάνω στο ζευγάρι θα αποδοθούν άμεσα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών της σπείρας (των λεγόμενων «τηλεφωνητών»), ενώ οι αρχές απευθύνουν για ακόμα μια φορά έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα καχύποπτοι σε ανάλογα τηλεφωνήματα και να ενημερώνουν αμέσως το 100.