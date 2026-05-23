Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία για την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία φαίνεται να εγκαταλείπει τη μονομερή στήριξη προς την κυβέρνηση της Τρίπολης και να επιδιώκει πλέον στενότερες σχέσεις και με το στρατόπεδο του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ στη ανατολική Λιβύη.

Η αλλαγή αυτή εκτιμάται ότι εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό της Άγκυρας για τη διατήρηση και ενίσχυση της επιρροής της στη Λιβύη, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν τα επόμενα χρόνια.

Στόχος η διασφάλιση των τουρκικών συμφερόντων

Η Λιβύη αποτελεί στρατηγικό πεδίο για την τουρκική εξωτερική πολιτική, κυρίως λόγω της σύνδεσής της με τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τα ενεργειακά κοιτάσματα και τις θαλάσσιες ζώνες.

Διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας με όλες τις ισχυρές πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα συμφέροντά της δεν θα επηρεαστούν από πιθανές αλλαγές στο λιβυκό πολιτικό σκηνικό.

Ιδιαίτερο βάρος αποδίδεται και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει παράνομο και αντίθετο προς το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Προσέγγιση με την οικογένεια Χάφταρ

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται επαφές ανάμεσα σε τουρκικούς κύκλους και πρόσωπα που συνδέονται με την οικογένεια Χάφταρ, εξέλιξη που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν σχεδόν αδιανόητη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του λιβυκού εμφυλίου η Τουρκία και οι δυνάμεις του Χάφταρ βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα, με την Άγκυρα να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης.

Σήμερα, ωστόσο, οι συνθήκες φαίνεται να αλλάζουν, καθώς η τουρκική διπλωματία επιδιώκει να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με όλες τις πλευρές που επηρεάζουν το μέλλον της χώρας.

Η Ανατολική Μεσόγειος στο επίκεντρο

Η νέα αυτή προσέγγιση παρακολουθείται με ενδιαφέρον σε Αθήνα και Λευκωσία, καθώς οι εξελίξεις στη Λιβύη επηρεάζουν άμεσα τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως βασικού παράγοντα στη βορειοαφρικανική χώρα, ενώ παράλληλα επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση της σε ζητήματα που σχετίζονται με τις θαλάσσιες διεκδικήσεις και την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η τουρκική στρατηγική δεν περιορίζεται πλέον στη στήριξη συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων, αλλά στοχεύει στη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων που θα διατηρεί την επιρροή της χώρας ανεξαρτήτως των πολιτικών εξελίξεων στη Λιβύη.

Νέα δεδομένα για την περιοχή

Η προσπάθεια της Τουρκίας να προσεγγίσει και τις δύο αντίπαλες λιβυκές παρατάξεις αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη με ευρύτερες προεκτάσεις για τη Μεσόγειο.

Το κατά πόσο η στρατηγική αυτή θα αποδώσει και αν θα επηρεάσει τις ισορροπίες γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις ενεργειακές διεκδικήσεις στην περιοχή, είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν το επόμενο διάστημα τις κυβερνήσεις της περιοχής και τη διεθνή διπλωματία.