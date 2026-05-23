Ο Μάριος Οικονόμου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω τροχαίου ατυχήματος και γιατρός του νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα ξεσπάει μέσω των social media.

Η είδηση για το τροχαίου του πρώην αμυντικού της ΑΕΚ προκάλεσε σοκ καθώς βρίσκεται στην εντατική με πολύ σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται κρίσιμη. Ο Οικονόμου, με λίγα λόγια, δίνει μάχη για τη ζωή του, με τα νέα να έχουν παγώσει τον κόσμο του ποδοσφαίρου και ειδικά όσους είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Το ατύχημα έγινε έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα των Ιωαννίνων, με τα τοπικά ΜΜΕ να αναφέρουν πως η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 33χρονος Οικονόμου συγκρούστηκε -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- με αυτοκίνητο, με συνέπεια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά.

Στο πλευρό του, φυσικά, βρίσκεται η οικογένειά του, ενώ ο χειρουργός του νοσοκομείο Χατζηκώστα, Φίλιππος Σιάκας, ξέσπασε μέσω των social media και αναφέρθηκε στο πόσο επικίνδυνο είναι το σημείο όπου έγινε το ατύχημα, γράφοντας τα εξής…

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή.

Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύγει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;».