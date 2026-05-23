Σοκάρουν οι εικόνες από το διαμέρισμα των 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι, όπου μια οικογένεια με 6 παιδιά ζούσε σε άθλιες συνθήκες, χωρίς καμία υγιεινή.

Το βίντεο ντοκουμέντο με το δώμα στο Περιστέρι, όπου τα 3 αγοράκια και τα 3 κοριτσάκια ζούσαν σε επικίνδυνες συνθήκες, έφερε στη δημοσιότητα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και αποτυπώνει τις εικόνες που αντίκρισαν οι αστυνομικοί τη στιγμή που μπήκαν στον χώρο μετά από καταγγελία για τις συνθήκες που ζούσαν τα παιδιά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπάρχουν σπασμένα πλακάκια στο μπάνιο, ακαθαρσίες, φαγητά πεταμένα και κούτες στο δώμα, όπου τα 6 αδερφάκια ζούσαν με τους γονείς τους και μάλιστα η μητέρα τους ήταν έγκυος στο 7ο παιδί.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος μολυσματικών ασθενειών για τα παιδάκια, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο Παίδων.