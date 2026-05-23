Μπορεί η Ρωσία να συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία για πέμπτο χρόνο, ωστόσο οι στρατιωτικές απώλειες και η αυξανόμενη οικονομική πίεση δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Εσθονίας, Κάουπο Ρόζιν.

Όπως εκτιμά, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκεται αντιμέτωπος με ολοένα και πιο δύσκολες επιλογές, καθώς η κατάσταση στο πεδίο των μαχών δεν επιτρέπει πλέον στη Μόσχα να επιβάλλει εύκολα τους όρους της.

Οι απώλειες στο μέτωπο και το πρόβλημα των στρατολογήσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση των εσθονικών υπηρεσιών, οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν απώλειες που σε ορισμένες περιόδους ξεπερνούν τον ρυθμό αναπλήρωσης του προσωπικού τους, ενώ οι προελάσεις στο ουκρανικό μέτωπο έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο Ρόζιν υποστηρίζει ότι μια γενική επιστράτευση θα ήταν πολιτικά επικίνδυνη για το Κρεμλίνο, καθώς θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και να επηρεάσει την εσωτερική σταθερότητα της χώρας.

Η οικονομία πιέζει το Κρεμλίνο

Πέρα από το στρατιωτικό σκέλος, η Εσθονία εκτιμά ότι οι δυτικές κυρώσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν τη ρωσική οικονομία, περιορίζοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, η επιβράδυνση της ανάπτυξης και η ανάγκη για διαρκή οικονομικά κίνητρα προς νέους στρατιώτες αυξάνουν το κόστος της πολεμικής προσπάθειας.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των εσθονικών μυστικών υπηρεσιών, οι παράγοντες αυτοί αρχίζουν να επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται στα ανώτερα κλιμάκια της ρωσικής ηγεσίας.

Η Ρωσία δεν δείχνει διάθεση υποχώρησης

Παρά τις δυσκολίες, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν βλέπουν προς το παρόν ενδείξεις ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να εγκαταλείψει τους στρατηγικούς της στόχους στην Ουκρανία.

Αντίθετα, η Ρωσία εξακολουθεί να θεωρεί κρίσιμη την επιδίωξη ελέγχου των κατεχόμενων περιοχών του Ντονμπάς, ενώ παράλληλα ενισχύει τη στρατιωτική παραγωγή και σχεδιάζει τη διατήρηση ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας ακόμη και μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Ανησυχία στις χώρες της Βαλτικής

Οι δηλώσεις του Εσθονού αξιωματούχου έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή της Βαλτικής, όπου οι κυβερνήσεις της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας προειδοποιούν για αυξημένες ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις, παρεμβολές σε συστήματα πλοήγησης και πιέσεις προς τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, το Ταλίν υποστηρίζει ότι η διατήρηση των κυρώσεων και η συνέχιση της δυτικής στήριξης προς την Ουκρανία παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες για την περαιτέρω αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής.