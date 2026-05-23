Με τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνει χατ-τρικ στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 τη Στουτγκάρδη, κατέκτησε για 21η φορά το κύπελλο Γερμανίας και έπειτα από έξι χρόνια αναμονής έκανε ξανά νταμπλ.

Οι Βαυαροί ήταν, φυσικά, το μεγάλο φαβορί για τη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου, στο πρώτο ημίχρονο όμως η Στουτγκάρδη κατάφερε να αμυνθεί σωστά και να πάει στα αποδυτήρια με το 0-0 να παραμένει. Στο δεύτερο, όμως, έγινε αυτό που όλοι περίμεναν…

Στο 55′ ο Κέιν με κεφαλιά, μετά τη σέντρα από δεξιά, έκανε το 1-0 και στο 80′ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με σουτ εντός περιοχής, για το 2-0. Η ομάδα του Βενσάν Κομπανί ήταν, πλέον, αγκαλιά με τη νίκη και στο 92′ ήρθε και το… κερασάκι στην τούρτα, το 3-0 δηλαδή, με τον Άγγλο φορ να κάνει χατ-τρικ ευστοχώντας σε πέναλτι.

Έτσι, η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε για 21η φορά το κύπελλο Γερμανίας και επέστρεψε στα νταμπλ, επιβεβαιώνοντας ξανά ότι είναι η απόλυτη κυρίαρχος της Γερμανίας.