Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με τις εναπομένουσες διαφορές να αφορούν κυρίως τη «διατύπωση» ορισμένων σημείων, όπως δήλωσε το Σάββατο στο Axios Αμερικανός αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις.

Όπως σημειώνει το Axios, η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι στιγμής ότι ο πόλεμος, που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες, ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος του.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με τη συμφωνία.

Ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του πίστευαν ότι ήταν κοντά σε συμφωνία αρκετές φορές στα αρχικά στάδια του πολέμου, αλλά καμία από αυτές δεν υλοποιήθηκε.

Νωρίτερα το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι θα συναντηθεί αργότερα με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν την τελευταία πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα ξαναρχίσει τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πιθανότητες είναι στο «50-50» ως προς το αν θα καταφέρει να κλείσει μια «καλή» συμφωνία, διαφορετικά – όπως είπε χαρακτηριστικά – ενδέχεται να τους «διαλύσει ολοκληρωτικά».

Λίγη ώρα μετά, σε ξεχωριστή του συνέντευξη στο CBS, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «πλησιάζουν πολύ περισσότερο» στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας. Ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία, αλλά δήλωσε ότι «κάθε μέρα τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα». «Δεν μπορώ να σας το πω πριν το πω σε αυτούς, σωστά;» δήλωσε ο Τραμπ στο CBS σε τηλεφωνική συνέντευξη.

Τραμπ: Θα υπογράψω μόνο αν πάρουμε όλα όσα θέλουμε

Ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, προσθέτοντας ότι, αν δεν ήταν έτσι, «δεν θα μιλούσε καν για το θέμα». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει επίσης σε «ικανοποιητικό χειρισμό» του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. «Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία στην οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», πρόσθεσε.

Ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος μεσολάβησε μεταξύ των δύο πλευρών, αναχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο, αφού συναντήθηκε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της χώρας και προσπάθησε να προωθήσει τη σύναψη συμφωνίας. Δεν επιτεύχθηκε τελική συμφωνία, αλλά το Πακιστάν ανέφερε ότι σημειώθηκε «ενθαρρυντική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας τελικής συμφωνίας».

Τα τρία σημεία της νέας συμφωνίας

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα αφορά επίσης το σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και την αποδέσμευση των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει περίοδος διαπραγματεύσεων διάρκειας 30-60 ημερών για τη σύναψη μιας λεπτομερούς συμφωνίας.

Η εμπλοκή του Πακιστάν

Πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση της και είναι «αρκετά συνολική».

«Δεν έχει τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη και για τις συναντήσεις του με Ιρανούς ηγέτες, δήλωσε πως «μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σ’ ένα MoU» για τον τερματισμό του πολέμου, αναφερόμενος σ’ ένα μνημόνιο κατανόησης.

Με την επίσκεψη έγινε «σημαντική πρόοδος» στα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί σχετικά με τα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.