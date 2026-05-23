Μια ανάρτηση που έκανε η Euroleague για τον τελικό του 2023 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη σύγκριση με τον φετινό, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους φιλάθλους και τελικά η λίγκα αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί.

Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί στον τελικό του 2023 στο Κάουνας, με τους Μαδριλένους να παίρνουν τη νίκη χάρη σε ένα απίθανο καλάθι του Σέρχιο Γιουλ στην εκπνοή. Τρία χρόνια μετά, οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν την εκδίκησή τους στο Telecom Center Athens, το οποίο θα είναι κατάμεστο με οπαδούς τους.

Είναι η 5η φορά που ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ θα κοντραριστούν σε τελικό με τους Ισπανούς να προηγούνται με 3-1, τους Πειραιώτες να είναι έτοιμοι να μειώσουν σε 3-2 και τη Euroleague να προσπαθεί να βάλει τους πάντες στο κλίμα ενόψει του αυριανού (24/5) αγώνα, με μια ανάρτηση που προκάλεσε αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η διοργανώτρια αρχή ανέβασε αρχικά φωτογραφίες από τον τελικό του 2023 και έγραψε: «21.05.2023, γράφτηκε ιστορία. Αύριο, η ιστορία αλλάζει».

Έτσι όπως το διατύπωσε η Euroleague ήταν σαν να παρουσιάζει ως δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν τόσα και τέτοια σχόλια, ώστε η λίγκα να επανέλθει με νέο, διορθωμένο, μήνυμα: «21.05.2023, γράφτηκε ιστορία. Αύριο, θα γραφτεί ξανά ιστορία».