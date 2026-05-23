Έντονο προβληματισμό προκαλούν στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οι συνεχείς αλλαγές της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, με διπλωμάτες και στρατιωτικούς αξιωματούχους να κάνουν λόγο για κλίμα αβεβαιότητας στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ.

Το τελευταίο επεισόδιο αφορά την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για αποστολή επιπλέον 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, λίγες μόλις ημέρες μετά τις πληροφορίες περί ακύρωσης ή αναστολής αντίστοιχης ανάπτυξης δυνάμεων στη χώρα.

Σύγχυση σε συμμάχους και στρατιωτικούς σχεδιασμούς

Η εναλλαγή αποφάσεων έχει προκαλέσει αμηχανία σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τα οποία προσπαθούν να σχεδιάσουν τη μελλοντική αμυντική τους στρατηγική απέναντι στη ρωσική απειλή.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν τις πραγματικές προθέσεις της Ουάσιγκτον, καθώς από τη μία πλευρά ανακοινώνονται μειώσεις αμερικανικών δυνάμεων στη Γερμανία και από την άλλη εξαγγέλλονται νέες αποστολές στην Πολωνία.

Αρκετοί εκφράζουν φόβους ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται περισσότερο με πολιτικά παρά με στρατηγικά κριτήρια, γεγονός που δυσκολεύει τον μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό της Συμμαχίας.

Η Πολωνία κερδίζει έδαφος ως βασικός σύμμαχος

Η Βαρσοβία παραμένει ένας από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και έχει επενδύσει σημαντικά στην αμυντική της συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας χαιρέτισε τις ανακοινώσεις για ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας, θεωρώντας ότι ενδυναμώνουν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Παράλληλα, η Πολωνία εξακολουθεί να αυξάνει τις αμυντικές της δαπάνες, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στρατιωτικών δαπανών στο ΝΑΤΟ.

Η Ευρώπη αναζητά μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία

Η συζήτηση για την αξιοπιστία των αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας αναζωπυρώνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αξιωματούχοι και αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι αλλεπάλληλες μεταβολές στην αμερικανική πολιτική ενισχύουν τα επιχειρήματα υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας και μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας από τις ΗΠΑ.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των επόμενων συναντήσεων του ΝΑΤΟ, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν σαφέστερες απαντήσεις για το μέλλον της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην ήπειρο.