Μπροστά στις αβεβαιότητες που προκαλεί η αμερικανική πολιτική ασφαλείας και η συνεχιζόμενη ρωσική απειλή, οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης επιταχύνουν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη νέας γενιάς πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς.

Η Γαλλία επιδιώκει να ενταχθεί στο κοινό γερμανοβρετανικό πρόγραμμα ανάπτυξης πυραύλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία οπλικών συστημάτων ικανών να πλήττουν στόχους σε αποστάσεις άνω των 2.000 χιλιομέτρων.

Οι πρώτες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Παρισιού, Βερολίνου και Λονδίνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Ιουνίου.

Το σχέδιο που απέκτησε νέα σημασία μετά τον Τραμπ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2024 στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Trinity House μεταξύ Βρετανίας και Γερμανίας, όμως απέκτησε νέα δυναμική μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την ανάπτυξη αμερικανικών πυραύλων Tomahawk και άλλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς σε βάση της δυτικής Γερμανίας.

Η απόφαση αυτή ενίσχυσε τις ανησυχίες στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βασίζεται αποκλειστικά στην αμερικανική στρατιωτική ομπρέλα και πρέπει να αποκτήσει αυτόνομες δυνατότητες στρατηγικής κρούσης.

Πύραυλοι stealth και υπερηχητικά όπλα

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο οπλοστάσιο θα περιλαμβάνει πυραύλους cruise χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth), αλλά και υπερηχητικά όπλα που κινούνται με πολλαπλάσια ταχύτητα του ήχου και ακολουθούν απρόβλεπτες τροχιές, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την αναχαίτισή τους.

Αρχικά το βάρος θα δοθεί σε χερσαία συστήματα εκτόξευσης, επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές χώρες να πλήττουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται να εκθέτουν μαχητικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία σε εχθρικές ζώνες.

Η εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία, όπου η Ρωσία χρησιμοποιεί εκτεταμένα πυραύλους εδάφους-εδάφους, έχει ενισχύσει την πεποίθηση πολλών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι απαιτείται αντίστοιχη αποτρεπτική ικανότητα.

Ο Μακρόν βλέπει «γέφυρα» μεταξύ συμβατικής και πυρηνικής αποτροπής

Για τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, η ανάπτυξη προηγμένων συμβατικών όπλων αποτελεί κρίσιμο συμπλήρωμα της γαλλικής πυρηνικής αποτροπής.

Το Παρίσι θεωρεί ότι η ύπαρξη ισχυρών συμβατικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς μπορεί να λειτουργήσει ως ενδιάμεσο επίπεδο αποτροπής πριν από οποιαδήποτε πυρηνική κλιμάκωση.

Στο πλαίσιο αυτό, η γαλλική πλευρά προτείνει τη συμμετοχή της ArianeGroup στο πρόγραμμα. Η εταιρεία, που ανήκει από κοινού στις Airbus και Safran, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων και ήδη κατασκευάζει τον στρατηγικό βαλλιστικό πύραυλο M51 του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου.

Επιφυλάξεις στο Λονδίνο, ενθουσιασμός στο Βερολίνο

Η γαλλική συμμετοχή δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εταίρους.

Η Γερμανία εμφανίζεται θετική στην ένταξη της Γαλλίας, θεωρώντας ότι θα επιταχύνει την ανάπτυξη του προγράμματος και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανικές δυνατότητες.

Στη Βρετανία, ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις από ορισμένους αξιωματούχους, οι οποίοι φοβούνται ότι η είσοδος ενός ακόμη ισχυρού εταίρου μπορεί να περιπλέξει τον σχεδιασμό και να δημιουργήσει νέες ισορροπίες μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών των τριών χωρών.

Οι ανησυχίες αυτές δεν είναι αβάσιμες, καθώς αρκετά γαλλογερμανικά εξοπλιστικά προγράμματα στο παρελθόν βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολιτικές και βιομηχανικές διαφωνίες.

Η Ευρώπη των «τριών πυλώνων»

Παρά τις επιμέρους ενστάσεις, η πιθανή συνεργασία Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας.

Οι τρεις χώρες αποτελούν τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης και ήδη συνεργάζονται στενά σε κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, από τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Αν το πρόγραμμα προχωρήσει όπως σχεδιάζεται, οι νέοι πύραυλοι αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 2030 και να αποτελέσουν ένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί ποτέ στην Ευρώπη.