Επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν οι φοιτητές. Ομάδα νεαρών προσπάθησε να προσεγγίσει το πάρκο όπου, από σήμερα το πρωί, κατασκηνώνουν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η αστυνομία τους απώθησε και έκανε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου-λάμψης όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία αφού οι περισσότεροι διαδηλωτές αποχώρησαν, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε όλους τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο.

Στο Βελιγράδι σήμερα πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν οι φοιτητές με αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συγκέντρωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν», είχε στόχο να στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το φοιτητικό κίνημα έχει ακόμη την υποστήριξη της κοινωνίας.

Στη συγκέντρωση μίλησαν πανεπιστημιακοί καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, δικαστικοί λειτουργοί που εκδιώχθηκαν, ηθοποιοί… Το μήνυμα που μετέφεραν όλοι τους ήταν ότι «η Σερβία θα πρέπει να γίνει κράτος δικαίου και όχι κράτος της μαφίας».

Σημειώνεται ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2024, ένα μήνα μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων από την κατάρρευση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Τον Μάιο του 2025 οι φοιτητές έθεσαν αίτημα για τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ανακοίνωσαν τη συμμετοχή τους με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται μόνο προσωπικότητες χωρίς πολιτικό παρελθόν. Η σημερινή συγκέντρωση ήταν η τέταρτη που διοργάνωσαν οι φοιτητές στο Βελιγράδι.

Η μαζικότερη πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου του 2025, όταν χρησιμοποιήθηκε το αποκαλούμενο «ηχητικό κανόνι» κατά των διαδηλωτών, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση διεθνών οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.