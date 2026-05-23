Νέες διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα για τον θάνατο του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντιτς, καθώς οι ισπανικές αρχές στρέφουν την προσοχή τους στον γιο του, Τζόναθαν Άντιτς, εξετάζοντας σειρά στοιχείων που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μυστηριώδης εξαφάνιση του iPhone 14 που χρησιμοποιούσε ο Τζόναθαν την περίοδο της τραγωδίας, τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο πατέρας του έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση στο Μονσεράτ της Ισπανίας.

Το κινητό που εξαφανίστηκε

Σύμφωνα με πληροφορίες από ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση θεωρεί ότι υπάρχουν «περίεργες συνθήκες» γύρω από την εξαφάνιση της συσκευής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο Τζόναθαν Άντιτς είχε ενημερώσει μέσω WhatsApp τη γραμματεία της εταιρείας ότι το κινητό του είχε κλαπεί και ζήτησε άμεσα νέα συσκευή, ένα iPhone 16 Pro, το οποίο ενεργοποίησε μετά την επιστροφή του από επαγγελματικό ταξίδι στον Ισημερινό.

Ωστόσο, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές φαίνεται να δημιουργούν ερωτήματα, καθώς το παλιό κινητό δεν καταγράφηκε ποτέ να ενεργοποιείται στον Ισημερινό, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος βρισκόταν εκεί.

Υποψίες για καταστροφή της συσκευής

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η συσκευή πιθανόν δεν εγκατέλειψε ποτέ την Ισπανία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το κινητό να καταστράφηκε σκόπιμα πριν από το ταξίδι, κάτι που θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί δεν εμφανίστηκε ποτέ σε κανένα δίκτυο εκτός χώρας.

Το νέο κινητό παραδόθηκε τελικά στις αρχές μετά από δικαστική εντολή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνική ανάλυση και ανάκτηση δεδομένων.

Τα μηνύματα που εξετάζουν οι ερευνητές

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις συνομιλίες που αντάλλαξαν πατέρας και γιος πριν από τον θάνατο του επιχειρηματία.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, τα μηνύματα φέρεται να αποτυπώνουν μια δύσκολη και συχνά συγκρουσιακή σχέση, με αναφορές σε οικονομικές διαφωνίες, πιέσεις και συναισθηματικές εντάσεις.

Η υπεράσπιση του Τζόναθαν Άντιτς απορρίπτει πλήρως αυτή την ερμηνεία, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα απομονώνονται από το πραγματικό τους πλαίσιο και δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα της σχέσης πατέρα και γιου.

Η υπερασπιστική γραμμή

Ο ίδιος ο Τζόναθαν έχει καταθέσει ότι οι σχέσεις τους είχαν βελτιωθεί αισθητά τους τελευταίους μήνες πριν από την τραγωδία.

Μάλιστα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πατέρας και γιος είχαν απευθυνθεί σε ειδικό σύμβουλο, ενώ η υπεράσπιση αναμένεται να επικαλεστεί και οικογενειακό ταξίδι στη Ρώμη ως απόδειξη ότι οι οικογενειακές εντάσεις είχαν σε μεγάλο βαθμό εκτονωθεί.

Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατ. ευρώ

Ο Τζόναθαν Άντιτς συνελήφθη στις 19 Μαΐου 2026, ωστόσο δεν προφυλακίστηκε, καθώς κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Το ποσό θεωρείται εξαιρετικά υψηλό για τα ισπανικά δεδομένα και αντανακλά τη σοβαρότητα με την οποία οι δικαστικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις ισπανικές αρχές να προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν εάν ο θάνατος του ιδρυτή της Mango ήταν πράγματι δυστύχημα ή αν κρύβεται κάτι περισσότερο πίσω από την τραγωδία που εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη στην Ισπανία.