Η πολύνεκρη τραγωδία που σημειώθηκε στις Μαλδίβες με θύματα πέντε Ιταλούς δύτες και έναν διασώστη του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας έχει προκαλέσει διεθνή συγκίνηση, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει η κατάδυση σε υποθαλάσσια σπήλαια.

Οι πέντε δύτες χάθηκαν κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιας σπηλιάς στην ατόλη Βαάβου, σε βάθος περίπου 50-60 μέτρων, ενώ ένας Μαλδιβιανός διασώστης έχασε αργότερα τη ζωή του από νόσο αποσυμπίεσης κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανάσυρσης.

«Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς απλώς να ανέβεις στην επιφάνεια»

Ειδικοί στις καταδύσεις σπηλαίων εξηγούν ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες μορφές κατάδυσης.

Σε αντίθεση με μια συμβατική κατάδυση ανοιχτής θάλασσας, ο δύτης δεν έχει τη δυνατότητα να ανέβει άμεσα στην επιφάνεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σκοτάδι, οι στενοί διάδρομοι, η περιορισμένη ορατότητα και η πιθανότητα αποπροσανατολισμού μετατρέπουν οποιοδήποτε λάθος σε θανάσιμη παγίδα.

Όπως επισημαίνουν επαγγελματίες του χώρου, η επιτυχής ολοκλήρωση μιας τέτοιας κατάδυσης απαιτεί εξειδικευμένη εκπαίδευση, αυστηρό σχεδιασμό, εφεδρικά συστήματα ασφαλείας και απόλυτη πειθαρχία στα πρωτόκολλα.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους

Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν από τις πρώτες έρευνες και τις καταθέσεις ειδικών που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης, στο μικροσκόπιο βρίσκεται το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους αλλά και η χρήση εξοπλισμού που ενδεχομένως δεν ήταν κατάλληλος για κατάδυση σε σπηλαιοσύστημα τέτοιου βάθους.

Αναφορές από δύτες που συμμετείχαν στις έρευνες κάνουν λόγο για απουσία βασικών μέτρων ασφαλείας, όπως οδηγοί γραμμών προσανατολισμού, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι σε καταδύσεις σε σπήλαια.

Παράλληλα, οι αρχές των Μαλδίβων διερευνούν εάν η ομάδα καταδύθηκε σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό που είχε αρχικά δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι δύτες βρέθηκαν λίγα λεπτά από την έξοδο

Ιδιαίτερα συγκλονιστική είναι η αποκάλυψη ότι οι σοροί των θυμάτων εντοπίστηκαν σε σημείο που, σύμφωνα με ειδικούς, απείχε περίπου 15 λεπτά από την έξοδο του σπηλαίου και την επιστροφή στην ασφάλεια.

Η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίστηκε εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι δύτες είχαν παγιδευτεί σε βαθιά και σκοτεινά τμήματα του σπηλαίου, όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά περιορισμένη ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Οι αρχές των Μαλδίβων έχουν ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη μοιραία κατάδυση, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αναμένεται να ρίξουν φως στο εάν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αν η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.