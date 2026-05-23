Αγόρι στο φάσμα του αυτισμού σε ειδικό σχολείο στη βόρεια Ελλάδα στα Γιαννιτσά φοιτά στην 6η τάξη του Δημοτικού. Η διάγνωσή του; Βαριά μορφή αυτισμού και γι’ αυτό μέχρι και το 2023 βρισκόταν σε κατ’ οίκον διδασκαλία, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν.

«Εδώ και δύο χρόνια τον άφησαν εκτός εκπαίδευσης, παρόλο που είχε αποφασιστεί ομόφωνα από τον σύλλογο διδασκόντων για κατ’ οίκον διδασκαλία τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτοί υποστηρίζουν ότι εξάντλησε όλα τα χρόνια γι’ αυτό και του έδωσαν απολυτήριο. Φρόντισαν αυτοί εκ του πονηρού και μας έδωσαν απολυτήριο», λέει στο MEGA ο πατέρας του.

Οι καθηγητές έπαψαν να το επισκέπτονται

Όπως καταγγέλλει η οικογένεια, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» παρά τις δεδομένες ανάγκες του παιδιού τους, οι καθηγητές έπαψαν να το επισκέπτονται ως όφειλαν, κατόπιν απόφασης του συλλόγου διδασκόντων αλλά και του διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

«Είχαμε τρεις μέρες κατ’ οίκον διδασκαλία και Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίναμε να κάνει λογοθεραπεία και κοινωνικοποίηση. Γιατί τον κράτησε η προηγούμενη διευθύντρια και αυτή δεν ήθελε τα παιδιά κατ’ οίκον να τα έχει. Όλα τα κατ’ οίκον τα τρία τα έστειλε και εδώ δεν έστειλε», λέει η μητέρα του ανηλίκου.

Οι γονείς του αγοριού έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στη διευθύντρια του εν λόγω ειδικού σχολείου και την κατηγορούν για παράβαση καθήκοντος:

«Η γυναίκα μου καθημερινώς δεχόταν “πόλεμο”. Γιατί πηγαίναμε παράλληλα και δύο φορές στο σχολείο και κάθε μέρα την έκαναν και έκλαιγε. Της κουνούσαν το δάχτυλο κι άλλοι δύο καθηγητές».

Οι «Εξελίξεις Τώρα» επικοινώνησαν με τον δικηγόρο της κατηγορούμενης διευθύντριας, ο οποίος δήλωσε πως η εντολέας του δηλώνει πεπεισμένη πως δεν την βαραίνει καμία απολύτως ποινική ευθύνη, δεν θέλησε ωστόσο να προβεί σε καμία δήλωση.

Η διαδικασία στο ακροατήριο αναμένεται να ξεκινήσει μετά από διακοπή στις 27 Μαΐου.