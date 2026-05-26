Ένας 38χρονος εργαζόμενος στον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ τραυματίστηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν δέχθηκε δάγκωμα από κροκόδειλο την ώρα που καθάριζε χώρο φιλοξενίας ζώου, σύμφωνα με την αστυνομία και τη διοίκηση του ζωολογικού κήπου.

Οι αρχές έλαβαν κλήση περίπου στις 14:45 τοπική ώρα για περιστατικό επίθεσης από κροκόδειλο στον γνωστό ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο υπάλληλος είχε τραυματιστεί στο αριστερό χέρι από το ερπετό.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο St. Barnabas, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ το αστυνομικό τμήμα της περιοχής διερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, σύμφωνα με την New York Post.

Σύμφωνα με εκπροσώπους του ζωολογικού κήπου, ο εργαζόμενος πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού σε περίβολο όπου φιλοξενείται tomistoma, είδος της οικογένειας των κροκοδείλων που είναι γνωστό και ως γαβιάλης της Μαλαισίας. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φέρεται να γλίστρησε, με αποτέλεσμα το ζώο να τον δαγκώσει ελαφρά στο αριστερό αντιβράχιο.

«Ο φύλακας καθάριζε τον χώρο όταν γλίστρησε και ένα μικρό tomistoma τον δάγκωσε στο αριστερό χέρι», ανέφερε εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου σε ανακοίνωσή του. «Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες σε τοπικό νοσοκομείο και αποχώρησε λίγο αργότερα, καθώς το τραύμα ήταν ελαφρύ και δεν χρειάστηκε ράμματα».

Η διοίκηση του ζωολογικού κήπου υποστήριξε ότι ο εργαζόμενος υπέστη μόνο μικροτραυματισμό, ενώ το περιστατικό θεωρείται από τα σπάνια συμβάντα με ζώα στον χώρο τα τελευταία χρόνια.

Το πιο σοβαρό περιστατικό που έχει καταγραφεί στον ζωολογικό κήπο σημειώθηκε το 2012, όταν επισκέπτης εισέβαλε στον χώρο σιβηρικής τίγρης και δέχθηκε άγρια επίθεση από το ζώο, τραυματιζόμενος σοβαρά.