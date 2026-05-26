Το περπάτημα είναι ένας από τους πιο απλούς τρόπους να ενεργοποιήσει κανείς το σώμα και να «καθαρίσει» το μυαλό. Ωστόσο, όταν γίνεται με λάθος τρόπο, μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα και να προκαλέσει προβλήματα αντί για οφέλη.

Αυτό επισημαίνει η δρ. Μιλίτσα ΜακΝτάουελ, συγγραφέας του νέου βιβλίου «Walk», το οποίο λειτουργεί ως οδηγός για το πώς μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει στο έπακρο το περπάτημα.

Η ειδικός φυσικοθεραπείας από τη Μοντάνα, που εξειδικεύεται σε θέματα κάτω άκρων και ορθοπεδικής, ανέφερε σε συνέντευξή της στο Fox News Digital ότι το περπάτημα έχει ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στην υγεία.

«Το περπάτημα προσφέρει απίστευτα οφέλη για την υγεία σου σήμερα και τη μακροζωία σου στο μέλλον», τόνισε. «Και είναι κάτι που έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα από την πανδημία και μετά».

«Βελτιώνει όλα τα συστήματα του σώματος – το γαστρεντερικό, το μυοσκελετικό, την ψυχική υγεία, τις ορμόνες – και έχει τεράστια δύναμη στο να βελτιστοποιεί τη συνολική σου κατάσταση».

Η ΜακΝτάουελ πρόσθεσε ότι το περπάτημα αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο για απώλεια βάρους, καθώς είναι ήπιας έντασης και χαμηλής καταπόνησης, ενώ παράλληλα μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και να μειώσει το στρες.

Παρά τα ξεκάθαρα οφέλη, η ειδικός προειδοποιεί ότι ορισμένα λάθη μπορούν να ακυρώσουν την πρόοδο.

Περπάτημα ενώ χρησιμοποιούμε το κινητό

Η χρήση του κινητού την ώρα του περπατήματος θεωρείται από την ίδια ιδιαίτερα επικίνδυνη πρακτική, καθώς μειώνει την προσοχή στο περιβάλλον και αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

«Μπορεί να πέσεις σε λακκούβα, να σε χτυπήσει αυτοκίνητο, να σκοντάψεις ή να χτυπήσεις πάνω σε κάποιον», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, η συνεχής σκυφτή στάση επηρεάζει τη στάση του σώματος και μπορεί να επιβαρύνει τον αυχένα, την πλάτη και τους ώμους.

Λάθος παπούτσια

Η ειδικός συστήνει παπούτσια ειδικά σχεδιασμένα για περπάτημα, που επιτρέπουν στα δάχτυλα να κινούνται ελεύθερα και υποστηρίζουν τη σωστή ευθυγράμμιση του σώματος.

Όπως σημειώνει, η σωστή εφαρμογή είναι κρίσιμη, καθώς πολλοί ενήλικες χρησιμοποιούν λάθος νούμερο παπουτσιού χωρίς να το γνωρίζουν.

Έλλειψη ισορροπίας στην άσκηση

Το περπάτημα δεν πρέπει να αποτελεί τη μοναδική μορφή άσκησης. Η ενδυνάμωση και άλλες δραστηριότητες βοηθούν στην αποφυγή τραυματισμών και στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης.

Η ΜακΝτάουελ μιλά για ένα συνολικό «health stack», που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, επαρκή ύπνο και ενυδάτωση, με το περπάτημα να αποτελεί βασικό αλλά όχι μοναδικό στοιχείο.

Ταχύτητα περπατήματος

Η ταχύτητα του βαδίσματος μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης υγείας.

Σύμφωνα με την ειδικό, η μείωση του ρυθμού μπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι για προβλήματα υγείας ακόμη και χρόνια πριν εμφανιστούν.

Η γρήγορη βάδιση, περίπου 120 έως 130 βήματα το λεπτό, συνδέεται με περισσότερα οφέλη, όπως αυξημένη καύση θερμίδων και καλύτερη φυσική κατάσταση.

Συνέπεια στην καθημερινότητα

Η σταθερή συνήθεια του περπατήματος είναι πιο σημαντική από τη συχνότητα έντασης.

Ένα καθημερινό περπάτημα έχει μεγαλύτερο όφελος από περιστασιακή άσκηση, ενώ η ειδικός τονίζει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να στοχεύει κανείς σε συγκεκριμένα «μαγικά» βήματα ημερησίως.

Ένας απλός αλλά αποτελεσματικός τρόπος ζωής

Το περπάτημα, όπως αναφέρει, μπορεί να γίνει ακόμη και κοινωνική δραστηριότητα, προσφέροντας οφέλη όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά.

Ιδιαίτερα για μεγαλύτερους ανθρώπους, η συνδυασμένη κίνηση και κοινωνική επαφή μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της μοναξιάς και στη βελτίωση της ισορροπίας και των αντιδράσεων.