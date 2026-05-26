Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, με τους «ερυθρόλευκους» να κινούνται ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα. Από την επικείμενη παραχώρηση του Κοστίνια στην Μπράιτον, μια συμφωνία που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί έναντι 10 εκατ. ευρώ συν 2 εκατ. σε μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης 20%, μέχρι τη διαχείριση των δανεικών και τις μεταγραφικές προσθήκες, οι διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η περίπτωση του Ουνάι Λόπεθ. Ο 30χρονος μέσος της Ράγιο Βαγιεκάνο αποτελεί προσωπική επιλογή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει εισηγηθεί την απόκτησή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία, ο εκπρόσωπός του Ινιάκι Ιμπάνιεθ έχει ήδη μεταφέρει τη θετική διάθεση του παίκτη απέναντι στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στον Πειραιά.

Οι οριστικές εξελίξεις, ωστόσο, αναμένεται να δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της Ράγιο Βαγιεκάνο και τον τελικό του Conference League ανάμεσα σε Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο. Στον Ολυμπιακό υπάρχει αισιοδοξία ότι η υπόθεση μπορεί να κλείσει σύντομα, καθώς ο Βάσκος χαφ ταιριάζει απόλυτα στις απαιτήσεις του προπονητή.

Η επιλογή του Λόπεθ αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει ο Μεντιλίμπαρ και τη νέα σεζόν. Ο Βάσκος τεχνικός επιδιώκει να στελεχώσει το ρόστερ με ποδοσφαιριστές έμπειρους αλλά ταυτόχρονα σε παραγωγική ηλικία, παίκτες που γνωρίζουν τις απαιτήσεις του παιχνιδιού του και διαθέτουν προσωπική ενέργεια στο επιθετικό τρίτο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα δημιουργίας μέσω ντρίμπλας, κάθετων κινήσεων και ποιοτικής τελικής πάσας, στοιχεία που θεωρεί ότι ο συμπατριώτης του μπορεί να προσφέρει σε υψηλό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή, το θέμα της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη έχει ουσιαστικά κλείσει. Ο αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το Conference League έχει ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συζητήσεις τόσο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη όσο και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για την επανένταξή του στο ρόστερ. Το μόνο που απομένει είναι η διευθέτηση των τελευταίων τυπικών διαδικασιών και η υπογραφή των σχετικών εγγράφων, ώστε να ακολουθήσουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.