Αποφασισμένος να σκοτώσει τον 21χρονο φίλο του νεκρού γιου του ήταν ο 54χρονος, Κωνσταντίνος Π., που το απόγευμα της Τρίτης 5/5 μαζί με τη γυναίκα του έστησαν την ενέδρα θανάτου στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο 54χρονος δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ότι ο 21χρονος οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο που στις 23/10/2023 προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και, ύστερα από κάποιες ημέρες νοσηλείας και μάχης στο νοσοκομείο, να καταλήξει (8/11/2023) ο 17χρονος γιος του.

Ο θάνατός του είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν το δεύτερο μέλος της οικογένειας που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο 21χρονος

Στις 18:42 χθες το απόγευμα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα, ο 54χρονος εμβόλισε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους και χωρίς δεύτερη σκέψη ο 54χρονος πρόταξε ένα παλιό περίστροφο και πυροβόλησε 6 φορές τον 21χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να βρει ακαριαίο θάνατο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο 54χρονος μπήκε ξανά στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του, πήγε στο σπίτι του, άφησε την 56χρονη σύζυγό του εκεί, ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του και πήγε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου για να παραδοθεί.

Ο 54χρονος Κωνσταντίνος Π. ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία -κάνοντας λόγο για προσωπικές διαφορές με το θύμα-, ενώ παρέδωσε και το 38άρι περίστροφο με τους 6 χρησιμοποιημένους κάλυκες.

Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η 56χρονη σύζυγός του.

Οι πληροφορίες κάνουν, εντωμεταξύ, λόγο και για ένα περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το 2024. Τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ αυτή επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους.

Ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου.