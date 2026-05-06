Αποφασισμένος να σκοτώσει τον 21χρονο φίλο του νεκρού γιου του ήταν ο 54χρονος, Κωνσταντίνος Π., που το απόγευμα της Τρίτης 5/5 μαζί με τη γυναίκα του έστησαν την ενέδρα θανάτου στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Ο 54χρονος δεν μπόρεσε να συγχωρέσει ότι ο 21χρονος οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητο που στις 23/10/2023 προσέκρουσε σε κολόνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και, ύστερα από κάποιες ημέρες νοσηλείας και μάχης στο νοσοκομείο, να καταλήξει (8/11/2023) ο 17χρονος γιος του.

Ο θάνατός του είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, καθώς ήταν το δεύτερο μέλος της οικογένειας που έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα τα τελευταία 10 χρόνια.

Ο 21χρονος

Στις 18:42 χθες το απόγευμα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου στην Αμμουδάρα, ο 54χρονος εμβόλισε με το Ι.Χ. αυτοκίνητό του το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητά τους και χωρίς δεύτερη σκέψη ο 54χρονος πρόταξε ένα παλιό περίστροφο και πυροβόλησε 6 φορές τον 21χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να βρει ακαριαίο θάνατο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 21χρονος επιχείρησε να απομακρυνθεί τρέχοντας, ωστόσο οι σφαίρες τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, ο 54χρονος μπήκε ξανά στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του, πήγε στο σπίτι του, άφησε την 56χρονη σύζυγό του εκεί, ανέβηκε στη μοτοσικλέτα του και πήγε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου για να παραδοθεί.

Ο 54χρονος Κωνσταντίνος Π. ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία -κάνοντας λόγο για προσωπικές διαφορές με το θύμα-, ενώ παρέδωσε και το 38άρι περίστροφο με τους 6 χρησιμοποιημένους κάλυκες.

Φόβοι για νέα βεντέτα στην Κρήτη μετά τη δολοφονία του 21χρονου από τον 54χρονο που τον θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του

Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη και η 56χρονη σύζυγός του.

Οι πληροφορίες κάνουν, εντωμεταξύ, λόγο και για ένα περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε το 2024. Τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ αυτή επέστρεφε από νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τους τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους.

Ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια Ηρακλείου.