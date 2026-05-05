Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για τη ζωή του 54χρονου τα τελευταία χρόνια, πριν την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του, η καθημερινότητά του είχε μετατραπεί σε έναν αδιάκοπο κύκλο ανάμεσα σε νεκροταφεία και δικαστήρια, μετά την απώλεια του γιου του.

Όπως αναφέρουν πηγές στο cretalive.gr, ο 54χρονος αναζητούσε διαρκώς απαντήσεις για την πορεία της υπόθεσης που αφορούσε τον θάνατο του παιδιού του.

«Δεν περνούσε εβδομάδα που να μην εμφανιστεί στα δικαστήρια για να ρωτήσει τι γίνεται. Είχαν κουραστεί να περιμένουν», λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι που τον γνώριζαν.

Πριν από λίγες ημέρες, η σύζυγός του και μητέρα του 17χρονου Γιώργου βρέθηκε στα δικαστήρια, στο περιθώριο άλλης ποινικής υπόθεσης, προκειμένου να στηρίξει μια άλλη μητέρα που θρηνεί την απώλεια της 26χρονης κόρης της.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ρωτήθηκε για την εξέλιξη της δικής τους υπόθεσης, απάντησε με απογοήτευση: «Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση βρισκόταν για περισσότερο από έναν χρόνο στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας, γεγονός που είχε εντείνει την αγωνία και την ψυχολογική πίεση στην οικογένεια. Άνθρωποι από το περιβάλλον του 54χρονου περιγράφουν έναν άνθρωπο βαθιά αλλαγμένο.

«Δεν ήταν πια ο ίδιος. Ο Κώστας που ξέραμε είχε χαθεί», σημειώνουν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που φοβούνταν ότι η συσσωρευμένη οργή και απόγνωση θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ακραίες αντιδράσεις.